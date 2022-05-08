ミュージカル『刀剣乱舞』 〜真剣乱舞祭2022〜が8日に福井・サンドーム福井にて初日を迎えた。

同作は、名立たる刀剣が戦士へと姿を変えた“刀剣男士”を率い、歴史を守るために戦う刀剣育成シミュレーションゲーム「刀剣乱舞-ONLINE-」のミュージカル化した人気シリーズの特別公演。

福井公演からスタートした同公演は、5〜6月にかけてのアリーナツアーを行い、会場替わり出演を含め総勢33振りの刀剣男士が、愛知、大阪、宮城、福岡、広島、千葉、東京を巡り全28公演を上演する。公演内容の一部には回替わりでの演出もあり、毎回異なる要素を楽しむことができる。

動画配信サービスDMM.comでは、全公演のライブ配信(ディレイ配信付き)を予定しており、パソコンやスマートフォン、テレビ画面でもリアルタイムに公演見ることが可能。また、6月26日の大千秋楽公演は、全国の映画館でのライブビューイングも決定している。

出演

小狐丸役 北園涼

今剣役 大平峻也

大和守安定役 鳥越裕貴

和泉守兼定役 有澤樟太郎

堀川国広役 阪本奨悟

蜂須賀虎徹役 高橋健介

長曽祢虎徹役 伊万里有

千子村正役 太田基裕 (福井・愛知・大阪・宮城公演に出演)

蜻蛉切役 spi

明石国行役 仲田博喜

鶴丸国永役 岡宮来夢

桑名江役 福井巴也

松井江役 笹森裕貴

浦島虎徹役 糸川耀士郎

日向正宗役 石橋弘毅

豊前江役 立花裕大

大典太光世役 雷太 (福岡・広島・千葉・東京公演に出演)

ソハヤノツルキ役 中尾暢樹

水心子正秀役 小西成弥

源清麿役 佐藤信長

五月雨江役 山﨑晶吾

村雲江役 永田聖一朗

大包平役 松島勇之介

小竜景光役 長田光平

南泉一文字役 武本悠佑

肥前忠広役 石川凌雅





榎本武揚役 藤田玲

平将門役 川隅美慎 ほか

会場替わり出演

福井公演:大倶利伽羅役 牧島輝

愛知公演:岩融役 佐伯大地

大阪公演:陸奥守吉行役 田村心

宮城公演:加州清光役 佐藤流司

福岡・広島公演:山姥切国広役 加藤大悟

千葉公演:巴形薙刀役 丘山晴己

東京公演:篭手切江役 田村升吾

