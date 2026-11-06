ますだおかだ岡田「その細かさは昔から変わってへんな！」増田の“居酒屋で気になること”に驚き!?

お笑いコンビ・ますだおかだがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「サントリーウエルネス presents ますだおかだのココキク！〜心に効くかもしれない話〜」。リスナーから届いた心温まる話や悩み、失敗談など人生のいろいろな壁や転機に、ますだおかだの2人が寄り添い、応えながらリスナーと共感し、ヒントを見つけていきます。番組では、10月24日（土）と31日（土）の2週にわたり、10月18日に東京・渋谷区立宮下公園の芝生ひろばでおこなわれた「TOKYO FM リスナー感謝祭 in 渋谷音楽祭2026」での公開収録の模様をオンエア！ 本記事では、31日放送分の内容を紹介します。この日の放送では、前回に引き続き「TOKYO FM リスナー感謝祭 in 渋谷音楽祭2026」での公開収録の模様をお届け！ オープニングトークでは、増田が「岡田さんが若手時代に、罰ゲームで白ブリーフ一丁で原宿・竹下通りを引きずり回された」という衝撃のエピソードを披露し、岡田のリアクションも相まって、会場は早くも大きな笑いに包まれます。番組前半では、10月のマンスリーテーマ「私のA面B面」に寄せられたメッセージを紹介しました。そのなかで、「普段は公務員として働き、休日は大道芸人として活動している」というリスナーからのエピソードをきっかけに、岡田が「増田って、実は結構モノマネがうまいねん。そのモノマネが評価されて、松竹芸能にスカウトされて入ってんねん」と明かします。増田は「似てないもん、俺のモノマネ」と謙遜しながらも、岡田からのムチャぶりに応えて野口五郎の歌マネを披露。すると、会場からは「うまい！」と絶賛の声が上がります。さらに、岡田のリクエストを受け、昭和時代の全日本女子プロレスのリングアナウンサーのモノマネも全力で披露。マニアックなチョイスとクオリティの高いモノマネで、会場からは笑いと拍手が沸き起こります。番組後半では、岡田が「増田は昔から“細かい”」と指摘する場面も。増田は「細かいと感じたことがない」と否定しますが、「皆さん、どう思います？」と観客に問いかけ、居酒屋で気になることがあると切り出し、「靴を脱ぐお店で、店員さんが『靴箱に入れておきますので、靴は置いといてください』って言ってくれるけど、その靴を下駄箱に入れた手で料理を運んでくるのが気になる」と明かします。これに対し、岡田は思わず「細かいな……」とボヤきますが、岡田の反応もお構いなしに、増田は「店員さんが厨房ののれんを頭からくぐるときに、フケが料理に落ちていないか心配」「筒に入っている割り箸は、筒がきれいだと思えないので、箸を取り出した後に1回おしぼりで拭いてから使う」と、気になるポイントを次々と挙げていきます。あまりの細かさに、岡田は「その細かさは昔から変わってへんな！ 素直においしそうなもんをスッと食え！」と、あきれながらツッコミます。2人の息の合った軽妙な掛け合いに、観客からも笑いが起こります。そして迎えたエンディングでも、増田は「最初、（お客さんが）オールスタンディング状態だったんですけど、『皆さん座ったほうが楽ですよね？』って言いましたやんか。僕は、お尻がちょっと汚れるから地べたに座るのダメなんです」と、まさかの本音を吐露。これには岡田も「こらぁ！ きれいな芝生やここは！」とすかさずツッコミを入れます。最後まで息の合った掛け合いで会場を沸かせ、公開収録は大きな盛り上がりのなか幕を閉じました。＜番組概要＞番組名：サントリーウエルネス presents ますだおかだのココキク！〜心に効くかもしれない話〜放送日時：毎週土曜 11:00～11:25パーソナリティ：ますだおかだ（増田、岡田）番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/masuoka/番組公式X：@kokokiku_tfm