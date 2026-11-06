『ラブライブ！』シリーズ15周年を記念したライブイベント『LoveLive! Series 15th Anniversary ラブライブ！フェス』の開催を記念し、通信カラオケ「JOYSOUND」でオリジナル待ち受け画像やタンバリンが当たるコラボキャンペーンが、6日からスタートした。

ラブライブ！関連楽曲を歌って限定グッズをゲット

今回実施される「ラブライブ！フェス×JOYSOUNDコラボキャンペーン」は、対象機種を導入したカラオケ店舗で、『ラブライブ！』シリーズの関連楽曲を歌うことで参加できる企画。

参加するには、スマートフォンをカラオケのリモコンとして利用できる無料アプリ「キョクナビJOYSOUND」を使用し、対象の関連楽曲を選曲する。

参加者には、その場でもれなく「ラブライブ！フェス×JOYSOUND オリジナル待ち受け画像」をプレゼント。全7種類がランダムで配布され、1曲につき1日1回取得できるため、期間中に全種類のコンプリートを目指すこともできる。

さらに、Wチャンスとして「ラブライブ！フェス×JOYSOUND オリジナルタンバリン」が抽選で計21人に当たる。タンバリンは各作品をイメージした全7種類が用意され、それぞれ3人にプレゼントされる。応募の際には希望するデザインを選択できる。

キャンペーン期間は、11月6日11時から2027年1月11日23時59分まで。対象機種は「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」「JOYSOUND MAX2」「JOYSOUND MAX」の4機種で、Wチャンスへの応募は1人1回のみ有効となる。

15周年フェスは11月14日・15日に開催

『ラブライブ！』シリーズは、2010年に最初のプロジェクトが始動。学校で活動する“スクールアイドル”を通して、女子高校生たちが夢をかなえていく姿を描き、テレビアニメやキャストによるライブイベントなど幅広く展開してきた。

11月14日・15日には、愛知・バンテリンドーム ナゴヤでシリーズ15周年を記念したライブイベント『LoveLive! Series 15th Anniversary ラブライブ！フェス』が開催される。

JOYSOUNDも会場内にカラオケブースを展開し、来場者が楽しめる企画を実施する。

また、今回のコラボに合わせ、ファンを対象としたアンケートも実施。「カラオケに一緒に行きたいラブライブ！シリーズのメンバー」などについて意見を募集している。