韓国メイクアップブランド「LUNA」の新シリーズ「クラウドレイヤー」の発売を記念した『LUNA MAKEUP BAR POP-UP EVENT』が6日、都内・RAYARD MIYASHITA PARK South 2F 吹き抜け広場で開催され、グローバルアンバサダーを務めるREI(IVE)が登壇した。

REI

IVE・REI、LUNAは「信頼できるところが大好きです」と語る

都内の商業施設の中で行われた同イベント。偶然通りかかった人も多く、REIが会場に姿を見せると、驚きの声が上がった。また、イベントの来場者たちの「かわいすぎる……」「めっちゃかわいい」という声があちこちから聞こえてきた。

そんな声を受けながら、REIは「本日は私も大好きなLUNAのイベント、そして日本に来ることができて心からうれしいです」と笑顔で挨拶。その笑顔に辛抱たまらず「はあ……かわいい……」と声を漏らす人もいた。

LUNAの魅力を聞かれると、「一言で言うと、その実力だと思うんですけれども、韓国ナンバーワンのLUNAのコンシーラーを使うと、気になる部分はしっかり隠せて、しかも仕上がりも厚ぼったくならなくて、まるで私の素肌みたいになるところです」と説明し、「ナチュラルメイクができる点がお気に入りです」と話した。

さらに、「ベースメイクって自分をきれいに見せるための基本中の基本だと思うので、その実力が高く、信頼できるところが大好きです」と語った。

新発売の「クラウドレイヤー」シリーズについて、REIは「さっき言った効果がさらにパワーアップした感じで、重ね塗りしてレイヤリングをしても厚くならずに、すごく薄い感じに仕上がるので、自分が好きになるまでレイヤリングすることもできるのに、それでも厚塗り感がなくて、自然に仕上がるところがすごいなって思いました」と紹介。

「クラウドレイヤーコンシールチーク」については、「これが本当にすごくて、例えば寝不足だったり、疲れたりしてても、肌のコンディションがちょっと悪くなっちゃうじゃないですか。ですけど、しっかり美しく、きめ細やかな肌にしてくれるところが本当に魅力的。しかも、コンシーラーみたいに薄くて、ムラなく広がるので、ベースメイクを崩すことなくクリアな発色をしてくれます」と説明した。

一方、「クラウドレイヤーティント」については、「こちらも本当に使って驚いたんですけど、すごく薄くきれいに均一に塗れるんです。気になるムラとかも本当になくて、しっかり発色がとてもきれいになってるので、本当に毎日使うぐらい愛用させていただいてます。薄いので重ね塗りもオッケーで、理想の色に変化させることができたり、皆さんのお気に入りのカラーを見つけられると思います」と話した。

また、「さらにポイントがあって。私も唇が普段からすごい乾燥しやすくて、こういうちょっとマット感のあるリップを塗ると、ちょっと縦じわとかができやすいじゃないですか。でもこれは本当にきれいにムラがなく塗れるので、その心配も本当に一切なくて、皆さんぜひその点も試してくださったらいいなって思います」とオススメした。

IVE・REI、愛用するメイクアイテムを紹介

また、イベントでは、REIが「実は皆さんに私のポーチの中身をお見せしたくて持ってきたんですけれども、紹介してもいいんですか?」と切り出し、「クラウドレイヤーティント」の「00番 コンシールヌード」を紹介し、青みを補正してから使用していることを説明。

続けて、「07番 モモピーチ」を取り出し、「少しずつ重ね塗りすると、ムラなくナチュラルで、韓国で流行っているモルモルメイクっていう、ふんわりで自然な美しさを与えてくれます」と自身のメイク方法を紹介した。

その後、「あっ、あともう1つありました。ごめんなさい」と別のアイテムも紹介しようとしたREIだったが、「忘れてきちゃった。ごめんなさい」と照れ笑い。「後で絶対皆さんにご紹介させていただきます」と伝えた。

最後にREIは、「LUNAのクラウドレイヤーラインなら、さまざまなスタイルが美しく決まります。カラーバリエーションも豊富なので、どんな肌の悩みを持っていても、どんな肌色の方でも、自分に合ったお気に入りのメイクアップを見つけられると思います。ぜひ皆さんもLUNA MAKEUP BAR POP-UP STOREに来て、実際に手に取ってみてくださいね」とメッセージを送った。