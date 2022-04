今ツアーをもってボーカルの南條愛乃の卒業が発表されていた『fripSide Phase2 Final Arena Tour2022-infinite synthesis:endless voyage-』のファイナル公演が、2022年4月23日・24日の2日間、さいたまスーパーアリーナにて開催された。

ツアー前半戦となる4月2日の愛知国際展示場ホール、4月9日の神戸ワールド記念ホール公演では今年3月にリリースされたアルバム『infinite synthesis 6』を中心にステージが構成されていたが、今回のさいたまスーパーアリーナ公演では2日間で南條愛乃がボーカルを務めた第2期fripSideの約13年を振りかえるような内容となった。

Day1の1曲目では第2期fripSideの第1弾シングルである「only my railgun」でスタート。そのまま3rdシングル「future gazer」まで『とある科学の超電磁砲』の楽曲が演奏されると、その後もシングル曲を中心にリリースを追いかけるような形でステージは進行。

中盤では八木沼悟志のピアノの音色に合わせ「whitebird」「Colorless fate」、そして第2期のラストアルバム『infinite synthesis 6』の中から南條愛乃が自身の気持ちを綴ったという「Dear All」などのミディアム&バラードでしっとりと聴かせる。

衣装チェンジのあとは「sister's noise」から再びシングル曲を中心に、最新シングル「Leap of faith」で本編を締めくくった。

続く2日目は、12枚目のシングル「clockwork planet」でスタートすると、前日の疲労など微塵も感じさせることなく、南條愛乃の力強いボーカルが会場に響き渡り、Day1同様にシングル曲を中心にリリースの沿った形でステージは進む。そして22曲目の「infinite synthesis」では途中から第3期ボーカルの上杉真央、阿部寿世の両名が登壇し、第2期と第3期の突然のコラボに。MCで改めて2名が紹介されると第3期の第一弾となる「dawn of infinity」が披露された。

その後は、「black bullet」を皮切りに、いよいよ最後のブロックへ。「Heaven is a Place on Earth」「LEVEL5-judgelight-」そしてラストでは「only my railgun」を披露。南條愛乃の最後の雄姿をファンは胸に焼き付けながら、声が出せない環境の中、精一杯のサイリュームのレスポンスで彼女の歌声に答えていた。

曲が終わり八木沼悟志が南條愛乃の13年間の活動をたたえ、彼女はファンに対しての感謝の言葉とともにステージは幕を下ろした。

なお、両日の模様はWOWOWにて7月(Day1)・8月(Day2)に放送&配信予定となっているので、こちらも注目しておきたい。

●「fripSide Phase2 Final Arena Tour 2022 -infinite synthesis:endless voyage-」セットリスト

■【Day1】2022/04/23(sat)@さいたまスーパーアリーナ

M-01. only my railgun

M-02. LEVEL5-judgelight-

M-03. future gazer

M-04. everlasting

M-05. trusty snow

M-06. Heaven is a Place on Earth

M-07. way to answer

M-08. last fortune

M-09. fortissimo -from insanity affection-

M-10. whitebird

M-11. Colorless fate

M-12. sky

M-13. Dear All

<BAND INST 2015ver.>

M-14. sister's noise

M-15. eternal reality

M-16. black bullet

M-17. Secret of my heart

M-18. Luminize

M-19. Two souls -toward the truth-

M-20. white forces

M-21. 1983-schwarzesmarken-

M-22. magicaride -version2016-

M-23. Hesitation Snow

M-24. fortuna on the Sixteenth night

M-25. Leap of faith

EN-01. We Rise

EN-02. final phase

■【Day2】2022/04/24(sun)@さいたまスーパーアリーナ

M-01. clockwork planet

M-02. The end of escape

M-03. crossroads

M-04. pico scope -SACLA-

M-05. killing bites

M-06. divine criminal

M-07. Edge of the Universe

M-08. under a starlit sky

M-09. BLACKFOX

M-10. Love with You

<BAND INST 2021ver.>

M-11. final phase

M-12. dual existence

M-13. legendary future

M-14. worlds collide

M-15. endless voyage

M-16. memory of snow

M-17. passage

M-18. late in Autumn

M-19. Dear All

M-20. We Rise

M-21. Leap of faith

M-22. infinite synthesis (fripSide Phase2&3コラボ)

M-23. dawn of infinity (fripSide Phase3)

M-24. black bullet

M-25. when chance strikes

M-26. Heaven is a Place on Earth

M-27. LEVEL5-judgelight-

M-28. only my railgun