昨年10月に南條愛乃の卒業を発表したfripSide。2009年に南條愛乃がボーカルとして加入して以降、約13年に渡る第2期fripSideの集大成ともいうべき、2022年3月23日にリリースされるオリジナルニューアルバム『infinite synthesis 6』より、全収録曲の楽曲タイトルが公開された。

アルバムには全14曲を収録。タイアップ楽曲のほか、卒業発表以降に新たに制作されたオリジナル楽曲も多数収録される。さらに、初回限定盤には収録曲「endless voyage」のMV&メイキングや、fripSideの2名が活動を振り返るインタビュー、第2期fripSideを支えてきたバンドメンバーやスタッフらによる思い出トークなどの映像も収録される。

【収録曲】全14曲

01. stay with you -ver.2022-

02. Leap of faith (TVアニメ『失格紋の最強賢者』オープニングテーマ)

03. endless voyage

04. legendary future (TVアニメ『キングスレイド 意志を継ぐものたち』オープニングテーマ)

05. Your breeze

06. for Seasons (WEBアニメ『Sapreas』主題歌)

07. worlds collide (『とある魔術の禁書目録 幻想収束』第2期オープニングテーマ)

08. The wind in your heart

09. faraway sky

10. With falling snow

11. preparedness star

12. on this night

13. regret

14. Dear All

<初回限定盤特典> Blu-ray/DVD共通

・「endless voyage」MV (新曲)

・「endless voyage」MV Maiking

・fripSide Phase 2 : 10th Anniversary FINAL in YOKOHAMA ARENA (約1時間に編集した映像)

・インタビュー映像

・SPOT

また、リリースに先駆けてプロデュース&コンポーザーの八木沼悟志を迎え、どこよりも早く全曲試聴するスペシャルプログラムがfripSide official YouTube Channelにて3月16日にライブ配信されることが決定しているので、こちらも注目しておきたい。