俳優の吉沢亮が出演する、LINEマンガ新CM『入学傭兵』編とメイキング・インタビュー映像が公開された。
（オススメ動画）
🎬吉沢亮、撮影中も爽やかな笑顔見せる！撮影を着々とこなす姿がかっこいい LINEマンガ新CM『再婚承認を要求します』編＆メイキング映像公開
https://youtu.be/bA-P6Un40U4
🎬吉沢亮、炎の中「くたばれぇ！」と絶叫 LINEマンガへの愛を語るインタビューも LINEマンガ新CM『闘神転生記～世界を救うセカンドチャンス～』編＆メイキング・インタビュー映像公開
https://youtu.be/JuR0wfpXStE
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