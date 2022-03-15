優れたデジタルコンテンツ等の制作者を表彰する「デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー'21／第27回AMDアワード」の授賞式が14日、都内で行われ、『東京リベンジャーズ』が「AMD理事長賞」を受賞。実写映画で東京卍曾の副総長・ドラケンを演じた山田裕貴が登壇した。
（記事＆写真）
📸山田裕貴、『東リベ』AMD理事長賞に感謝 ドラケンのセリフ用いてスピーチ
https://news.mynavi.jp/article/20220314-2293196/
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