アーティストのSKY-HIが17日、オンラインライブイベント「JFN EARTHDAY SPECIAL TO THE FUTURE From INI」にサプライズ出演した。

SKY-HIが「JFN EARTHDAY SPECIAL TO THE FUTURE From INI」にサプライズ出演

「JFN EARTHDAY SPECIAL TO THE FUTURE From INI」は、ボーイズグループ・INIがパーソナリティを務めるレギュラーラジオ番組『From INI』(毎週金曜25:00~)の初となるオンラインライブで、4月22日のアースデーにちなんだメッセージを発信した。INIのほか、ラッパーのKEN THE 390、7人組ボーイズグループのBE:FIRSTが出演した。

SKY-HIは、KEN THE 390のステージにサプライズ登場。「Turn Up」と「LEGO」の2曲を共に披露した。2人のコラボはKEN THE 390から連絡したことがきっかけ。「ライブ当日いる? じゃあ何かやらない?」と提案したという。SKY-HIは「きょう僕、社長として来ていたんだけど(笑)。きょうのパターンは初めて、急いでカラコン入れましたよ」とサプライズ出演のドタバタを明かした。

この日、SKY-HIが手掛けるBE:FIRSTと、INIが初めて同じステージに立った。SKY-HIは「INIさんとBE:FIRSTはたまたま同じデビュー日だし、いつか一緒にやれたらいいねという話はしていた。実際にそれがかなって(2組が)そでにいる時も含めて、本当にピースフルで愛に満ちた空間をずっと感じられて1人の人間としてうれしかった。この空間は地球にいいと思った」とにっこり。最後は「それぞれのスタイル、それぞれの音楽、それぞれの夢に感謝していますし、リスペクトしている。一緒に頑張りましょう!」と話した。

また、KEN THE 390のステージではINIの田島将吾・西洸人・池崎理人による「ドス鯉倶楽部」も招かれ、4人で楽曲「Nobody else」を熱唱。ラップで会場のボルテージをあげていた。