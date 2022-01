7人組ボーイズグループ・BE:FIRSTが12日、東京・Zepp DiverCityでファンミーティング「-Hello My "BESTY"- 2021」を開催した。

BE:FIRSTファンミーティング「-Hello My "BESTY"- 2021」

同イベントは、昨年12月20日に愛知・Zepp NagoyaからスタートしたBE:FIRST初のファンミーティング。札幌、福岡、大阪、東京と全国5都市で開催され、12日の公演で無事完走となった。

イベントでは、プレデビュー曲「Shining One」、デビュー曲「Gifted.」など数曲のライブパフォーマンスを披露するほか、ファンクラブ限定イベントならではのファンコンテンツなども行われた。また、メンバーの口から今春に2ndシングルがリリースされることも明かされるなど充実の内容だった。

また、昨年11月に行われたファーストワンマンライブのDVD&Blu-ray『“FIRST” One Man Show -We All Gifted.-』が、2月16日に発売されることも決定済み。ライブ本編、リハーサル、オフショットやインタビューのほか特典映像として「Shining One」のメンバー別Chasing Camera映像も収録される。