音楽ユニットのCreepy Nuts(DJ松永、R-指定)が16日、都内のニッポン放送にて行われた「2022年度『オールナイトニッポン』『オールナイトニッポンX(クロス)』パーソナリティ発表記者会見」に出席した。
（記事＆写真）
📸“ANN生え抜き”DJ松永、新パーソナリティにリアル助言 R-指定のツッコミ冴え渡る
https://news.mynavi.jp/article/20220316-2294915/
（オススメ動画）
🎬EXIT、寝坊のCreepy Nuts DJ松永をいじり倒す「DJで繋がないんだ」「1部に行けば待たせていいんだ」『オールナイトニッポン』『オールナイトニッポンX(クロス)』パーソナリティ発表記者会見
https://youtu.be/YBWkjqACk0Q
🎬【ANN0】Creepy Nutsをイジり、マヂラブ＆佐久間宣行&三四郎ら大爆笑 2022年度『オールナイトニッポン0(ZERO)』パーソナリティ発表記者会見
https://youtu.be/o-gq3lGg1y4
🎬Creepy Nuts、チームワークの秘訣は”低めあい”！？ 岡副麻希に褒められ照れる場面も 「レインボーシックス JAPAN CHAMPIONSHIP 2021」囲み取材
https://youtu.be/xB53rX44WzQ
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