LiSAが2022年4月13日(水)にリリースするアコースティックワンマンライブのBlu-ray&DVD『LiVE is Smile Always~unlasting shadow~ at Zepp Haneda(TOKYO)』より、商品見本画像やライブ会場限定購入者特典が公開された。

完全数量生産限定盤

完全数量生産限定盤のジャケット写真は、2019年発売のシングル「unlasting」初回生産限定盤を踏襲した「shadow」=「影」をイメージした絵柄で、初回仕様限定盤・通常盤のジャケット写真はライブ当日の模様を切り取った絵柄になっている、

全形態それぞれのBlu-ray・DVDには当日ライブで演奏された全22曲(メドレー内楽曲を含む)を収録。完全数量生産限定盤は、「ライブフォトブックレット」とオリジナル特典グッズ「ライブフォト使用オリジナル卓上カレンダー(2022.4-2023.3)」をスペシャルBOXに詰め込み、さらに特典ディスクとして、映像に収録されている当日演奏された全曲をライブ音源用に再マスタリングして収録したライブCDが同梱される。

Blu-ray 初回仕様限定盤

DVD初回仕様限定盤

さらに「LiVE is Smile Always~Eve&Birth~」開催を記念して、会場限定CD購入者特典が決定。ライブ会場のCD即売所にて、『LiVE is Smile Always~unlasting shadow~ at Zepp Haneda(TOKYO)』、『LADYBUG』を購入すると<プリントサイン&メッセージ入りポストカード>が1枚プレゼントされる。各詳細は公式サイトにて。