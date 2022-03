ソロデビュー10周年イヤーの締めくくり間近となり、4月にはライブ「LiVE is Smile Always~Eve&Birth~」の開催を控えるLiSAが、2022年4月13日(水)にリリースする映像商品『LiVE is Smile Always~unlasting shadow~ at Zepp Haneda(TOKYO)』の応募封入特典が公開された。

完全数量生産生産盤

初回仕様限定盤

完全数量生産生産盤と初回仕様限定盤のパッケージには、応募はがきが同封されており、A賞は抽選で100名にLiSA直筆サイン入り「LiVE is Smile Always~unlasting shadow~ at Zepp Haneda(TOKYO)」ポスター、B賞は10名にLiSA直筆サイン入り「LiVE is Smile Always~unlasting shadow~ at Zepp Haneda(TOKYO)」のグッズがプレゼントされる。応募締め切りは4月24日(日)まで。各詳細は公式サイトにて。