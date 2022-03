ソロデビュー10周年の締めくくり間近となり、4月にはライブ「LiVE is Smile Always~Eve&Birth~」の開催を控えるLiSAが昨年2月22日に開催したアコースティックワンマンライブの映像商品『LiVE is Smile Always~unlasting shadow~ at Zepp Haneda(TOKYO)』より、ティザー映像の第2弾が公開された。

公開されたティザー映像の第2弾は、アニメ「鬼滅の刃」シリーズの主題歌「紅蓮華」「炎」や「ハウル」のライブを中心とした、アコースティックライブ当日の臨場感を感じられる内容になっている。

●LiSA『LiVE is Smile Always~unlasting shadow~ at Zepp Haneda(TOKYO)』 -Teaser 2-

『LiVE is Smile Always~unlasting shadow~ at Zepp Haneda(TOKYO)』は、2022年4月13日(水)の発売予定。各詳細は公式サイトにて。