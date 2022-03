グローバルグループ・JO1が12日、都内で行われた「JO1 THE MOVIE『未完成』-Go to the TOP-」公開記念舞台挨拶に、稲垣哲朗監督とともに登壇した。

白岩瑠姫

2019年12月にオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』で“国民プロデューサー”と呼ばれる視聴者の投票で選ばれた11人(豆原一成、川尻蓮、川西拓実、大平祥生、鶴房汐恩、白岩瑠姫、佐藤景瑚、木全翔也、河野純喜、金城碧海、與那城奨)で結成されたJO1。3月11日に公開された本作は、世界の頂点を目指す彼らの、デビュー初期から2021年の念願の初有観客ライブまでの様子を映し出している。

舞台挨拶で、メンバーがお気に入りのシーンについてトーク。佐藤は「僕はそうですね……瑠姫くんが飲み物を電子レンジに入れて爆発したシーン」と映画にはないエピソードを話し、メンバーは笑いながら「ないない!」とツッコミ。與那城は「けっこう最近の話よ」と最近起こったハプニングだと明かし、佐藤は「それ映画になかったっけ!?」ととぼけた。白岩は「レンジが完成してなかったらしいよ。俺のせいじゃないから」とレンジのせいにして笑いを誘い、與那城は「いや、全部瑠姫のせいよ」とツッコんでいた。

そして、佐藤は改めてお気に入りのシーンについて「社長が出たシーンがグッときました。僕たちに向けてのメッセージを僕たちの前でしゃべってくれたときにすごい感動しました。僕が大好きなシーンです」と語った。