グローバルボーイズグループ・JO1が4日、都内で行われたドキュメンタリー映画「JO1 THE MOVIE『未完成』-Go to the TOP-」の完成記念プレミア試写会に出席。河野純喜は、JO1が完成形になるために、今年は全員ピザを禁止すると宣言した。

JO1が完成するために、3年目どんなことをしたいか聞かれると、河野は「JO1は、やり終えたなっていう日によくみんなでピザを食べたりするんですけど、今年はピザNGで!」と宣言。

「なんで?」「純喜くんだけ?」とメンバーから質問が相次ぐと、「全員ピザ禁止! ささみのお肉を食べて筋トレをして、もっと素晴らしいマッスルを作っていきたいと思います。それが僕たちのステージのキレにつながると思うので」と説明した。

ここで、大平祥生が「(ピザ食べるのは)ステージ終わったあとでしょ?」とツッコむと、ほかのメンバーも「行け! 祥生!」と応援。クスクスと笑いが起こる中、河野は「極力ピザは減らせる一年になればいいなと思います」と少しトーンダウンさせた。

適応障害と診断され昨年10月より活動を休止し、2月14日に活動再開を報告した金城碧海にとっては、復帰後初イベントに。「ただいま~! 皆さんお待たせしました」と笑顔でファンに挨拶し、「めっちゃ緊張しています。久しぶりに皆さんの前に出られて、ここにいられるのもJAM(JO1のファン)の皆さんのおかげだし、メンバーのおかげだと思っています。まだまだ未完成ですけど完成形に近づけるように頑張っていきたいと思っていますので、これからも応援よろしくお願いします」と呼びかけた。

3月11日より公開される本作は、デビューからの怒涛の2年間に密着したJO1初の映画作品。世界の頂点を目指す彼らの、デビュー初期から2021年の念願の初・有観客ライブまでの様子を余すことなく映し出している。