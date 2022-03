グローバルグループ・JO1が12日、都内で行われた「JO1 THE MOVIE『未完成』-Go to the TOP-」公開記念舞台挨拶に、稲垣哲朗監督とともに登壇。川西拓実は監督からのコメントに照れていた。

川西拓実

2019年12月にオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』で“国民プロデューサー”と呼ばれる視聴者の投票で選ばれた11人(豆原一成、川尻蓮、川西拓実、大平祥生、鶴房汐恩、白岩瑠姫、佐藤景瑚、木全翔也、河野純喜、金城碧海、與那城奨)で結成されたJO1。3月11日に公開された本作は、世界の頂点を目指す彼らの、デビュー初期から2021年の念願の初有観客ライブまでの様子を映し出している。

この日の舞台挨拶では、稲垣監督がメンバーの印象などを明かしたアンケート結果を、MCを務めた青木源太アナウンサーが紹介した。

川西については、「同性から見てもイケメンで声もすごくいい。一見ナイーブな側面もありながらも、すごくユーモアのセンスが高くて、ついついもっと話を聞きたくなってしまう人。きっと裏側を撮られるのが嫌だったと思いますが、すごく誠実にいろいろな話を聞かせてくれました」とのこと。

青木アナが「ほぼ告白じゃないですか!」と言うと、稲垣監督は「いい声で読み上げていただくと恥ずかしい」と照れつつ、「容姿はもちろんのこと、質問に対しての受け答えだったり、一言一言深く悩みながら丁寧に話してくれる。人と人が向き合うことに誠実でいるということも含めて、もうちょっとキャッチボールしてみたいと思わせていただけたメンバーだなと思います」と改めて川西の印象を語った。

川西は「恥ずかしいですね」と照れまくり。「僕も人見知りとかもあって最初はうまく会話できなかった時間もあったと思いますが、監督のほうから寄り添っていただいて、本当に助かりました」と感謝していた。