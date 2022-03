Hey! Say! JUMPの知念侑李が、3日深夜に放送されたラジオ番組『Hey! Say! 7 Ultra JUMP』(文化放送/毎週木曜24:05~24:30頃)に出演。Sexy Zoneの松島聡から受けた“バックハグ”について語ったほか、自身を慕ってくれる松島への思いを明かした。

昨年末に行われたライブイベント「Johnny's Festival~Thank you 2021 Hello 2022~」で、NEWS、Sexy Zoneとコラボパフォーマンスを行ったHey! Say! JUMP。そのなかで、松島が知念に“バックハグ”するシーンがあり、ファンの間で話題に。この日はリスナーから、松島がラジオで「あふれる愛が抑えきれなかった」と説明していたことが明かされると、「意外と聡くんも、ガンガン積極的に話しかけてくるタイプじゃないからね。裏であんまり話せなかったっていう感じもあったんだけど……。それが多分、ステージ上で爆発、抑えきれなかった結果の“バックハグ”だったのかな(笑)?」と照れ笑いしていた。

知念に憧れてジャニーズ事務所に入所し、かねてから大ファンを公言している松島。自分を慕ってくれることに、「雑誌とかでも対談させてもらったりして。そこでも、たくさんの言葉とか愛をすごくいただいたりとかして」と感謝しつつ、「ちゃんと一緒にリハーサルして、ステージに立つのはいつ以来かな? Sexy Zoneがデビューする前くらいだもんね。だから、なんかすごくうれしかった」としみじみ。「今も変わらず“大好き”って言ってくれてるっていうのがうれしくて……。その2人でやってるところを、ファンのみなさんに見せられてすごくうれしいです」と、松島とのステージを感慨深げに振り返った。

続けて、「でも、うれしかったかな。聡くんが一時期、体調が悪くてお休みしてた期間もあったけど、力強く復帰してきて」と、パニック障害の療養を経て、活動復帰した松島への思いを語った知念。メンバーの八乙女光が、突発性難聴の治療に伴う活動休止で、舞台『こどもの一生』を降板することになり、その代役を松島が務めることにも触れ、「八乙女さんのピンチヒッターで、聡ちゃんがやるんだ! みたいなうれしさもあったし。そこで聡ちゃんが、自分から手を挙げていける強い強さみたいな。そこがすごいうれしかったんでね。ちょっと聡ちゃんの舞台も楽しみですね」と、松島のさらなる活躍に期待を寄せていた。

