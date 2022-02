声優、そしてアーティストとして活躍する内田真礼が、2022年2月20日(日)、ライブイベント『UCHIDA MAAYA LIVE 2022「MA-YA-YAN Happy Cream MAX!!」』の神奈川公演を、パシフィコ横浜 国立大ホールにて開催した。

昨年7月に立川で開催された『UCHIDA MAAYA LIVE 2021「FLASH FLASH FLASH」』に引き続いての有観客ライブ。MAAYA BAND(Ba&Band Master:黒須克彦、Gt:山本陽介、Key:今井隼、Dr:鈴木浩之、MNP:大串友紀)とMAAYA DANCERSが待つステージに内田真礼が姿を見せると、客席は大きな拍手とペンライトの光で応える。

今回のステージコンセプトは「アイスクリーム屋さん」。「みなさーん!ようこそ、いらっしゃいませー!」と挨拶する“看板娘”の内田真礼はもちろん、バンドメンバーも店員をイメージした衣装で、会場全体を「MA-YA-YAN Happy Cream MAX!!」の世界に引き込んでいく。

キッチンカーに乗り込んでの「Shiny drive, Moony dive」では、カーナビで音楽を聴くという設定のもと、内田がアドリブで指定したアルバム『PENKI』の楽曲を、バンドメンバーが即興でプレイするインストメドレーが披露されたほか、キッチンカーで飛び出した店外では、ステージの風景も一変。楽器を持ち替えてのアコースティックパートに突入するなど、目まぐるしく変化するスピーディーな展開で、楽曲の魅力をさらに掘り下げていく。

夕方から夜へと時間経過に合わせて、内田の衣装、そしてステージの情景も変化。夜はライブハウスへと様変わりし、激しめの楽曲でステージのボルテージを引き上げていく。そして、ラストは「これからも私と一緒に、Exciteで、Happyな世界を更新していきましょう!」と客席に呼びかけ、「Excite the world!」を熱唱し、ライブ本編を締めくくった。

アンコールは、ライブタイトルの元になった「YA-YA-YAN Happy Climax!」でスタート。そして、2016年に開催された1stライブの幕開けを飾った始まりの曲「Hello,1st contact!」を披露すると、ステージ上のスクリーンに、「2022.9.24 UCHIDA MAAYA Hello,1st contact![Revaival]@Culttz Kawasaki」の文字が!新たなライブの告知に、観客と喜びを共有しながら、最後まで笑顔いっぱいで2時間を超えるライブを駆け抜けた。

3月13日には、大阪公演を控える『UCHIDA MAAYA LIVE 2022「MA-YA-YAN Happy Cream MAX!!』。9月に開催されるライブの詳細は続報待ちとなるが、4月20日には13thシングル「聴こえる?」のリリースが予定されているなど、2022年も全力で走る内田真礼の今後の活躍にも注目したい。各詳細は公式サイトにて。

●UCHIDA MAAYA LIVE 2022「MA-YA-YAN Happy Cream MAX!!」神奈川公演 - セットリスト

M-01. フラッシュイデア

M-02. Girl is fun

M-03. +INTERSECT+

M-04. Smiling Spiral

M-05. Shiny drive, Moony dive

M-06. カナリア

M-07. 君のヒロインでいるために

M-08. ストロボメモリー

M-09. ハートビートシティ

M-10. ロマンティックダンサー

M-11. アストラ

M-12. Change the world

M-13. Never ending symphony

M-14. c.o.s.m.o.s

M-15. LIFE LIVE ALIVE

M-16. 共鳴レゾンデートル

M-17. Excite the world

【アンコール】

EN-01. YA-YA-YAN HAPPY Climax!

EN-02. Hello,1st contact!

EN-03. ギミー!レボリューション