NEWSの増田貴久とKAT-TUNの中丸雄一が、2日深夜に放送されたラジオ番組『増田貴久・中丸雄一のますまるらじお』(MBSラジオ/毎週水曜25:00~25:30)に出演。今年の“お年玉事情”を語ったほか、お年玉にまつわる悩みを打ち明けた。

この日の放送で、KinKi Kidsの堂本光一と堂本剛からお年玉をもらったことを明かした2人。増田が、「光一くんにはもらったことあったけど、お2人からっていうのは初めて」とうれしそうに報告し、「あと、太一くんからもね」とTOKIOの国分太一からもお年玉をもらったことを打ち明けると、中丸は、「もらったの? えー! いつ? もらってないなぁ……」としょんぼり。一方で、東山紀之からお年玉を受け取ったことを話すと、増田に、「ええっ! 今回? もらってない!」と驚かれ、「なんかあるんでしょうね。そのときのタイミングが」と笑っていた。

そんな2人は、“後輩たちへのお年玉”についてトークを展開。昨年末は、「Johnny's Festival~Thank you 2021 Hello 2022~」や「ジャニーズカウントダウン2021-2022」といったイベントが続き、後輩たちに会う機会が多かったが、増田は、「どこまであげるのか、よく分かんなくない? Hey! Say! JUMPからなにわ男子までとかなのか……」「(Kis-My-Ft2の)藤ヶ谷は同期だけど年下かみたいな。北山は後輩だけど、年上なんだよね。それはあげないでしょ?」と、線引きが難しいことを吐露。今年は迷った末に、お年玉を渡さなかったことを告白した。

また、何年も前から後輩たちにお年玉を渡しているという関ジャニ∞の丸山隆平について、「人柄もありますよね。あげるあげない、良い悪いの話じゃないんですけど、丸にもらったらうれしいですもんね。後輩は」と分析した中丸。一方で自身は、今まで一度も後輩にお年玉を「あげたことがない」そうで、増田は、「中丸くんはあげないか~」と納得の声。「中丸くんがくれたら、“なんだ……? どうしたんだろう……?”って。見返りを求められるんじゃないかって」とツッコむと、中丸も、「なんか意味があるんじゃないかってね(笑)」とお年玉をあげるキャラではないことを強調していた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。