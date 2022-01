アイドルグループ・Hey! Say! JUMPの八乙女光が、突発性難聴の治療に専念するため活動を休止することが、ジャニーズ事務所の公式サイトで29日、発表された。

ジャニーズ事務所

事務所は「この度、弊社所属タレント八乙女光(Hey! Say! JUMP)は突発性難聴を発症し、その治療に専念するため、一定期間活動を休止いたしますことをご報告申し上げます。いつも応援してくださっているファンの皆様、そして、ご支援くださる関係者の皆様にはご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます」と報告。

「昨年12月にめまいと耳鳴りの症状を訴え、病院を受診しましたところ突発性難聴との診断を受けました。しばらく仕事を続けながら通院治療を行いましたが、音楽活動をはじめとする仕事への影響が徐々に見受けられましたので、弊社としましても、八乙女の健康を最優先すべきであると判断し、本人の意向を尊重しながら、メンバーの意見を踏まえた上で、この度、一定期間活動を休止することといたしまし」と経緯を説明した。

八乙女もコメントを寄せ、「この度は僕のことでファンの皆さま、そして関係者の皆さまにご迷惑とご心配をおかけいたしまして、本当に申し訳ありません」とお詫びし、「12月に突発性難聴を発症しました。テレビの収録中に耳鳴りとめまいが起きたのが始まりで、一日中症状が続き、夜も耳鳴りがひどくて眠れない状態でした。耳の症状は良くなってきてはいるのですが、複数で話すと誰が何を話しているのか分からないノイズが頭の中で起きて、バラエティや音楽活動をすることも難しい状態です。そこで、事務所、メンバーとよく話し合い、芸能活動を休業することになりました」と説明。

「皆さまに悲しい思いをさせてしまうことはとても悔しいです。本来は、中止になりましたコンサートツアーの最終公演を終えて、ちゃんとHey! Say! JUMPの仕事を一つ乗り越えた上で、報告する予定でしたが、このタイミングでの報告となりました。僕としては、Hey! Say! JUMPの15年目の記念すべき日に戻る事を目標にして、完治に向けて治療に専念したいと思います」とつづり、「必ず、また元気な姿を見せたいので、今は完治するお時間を下さい。僕が戻ってくるのを待っていてもらえると嬉しいです。これからもHey! Say! JUMPを宜しくお願いいたします」とメッセージを送った。

Hey! Say! JUMPメンバーのコメントも発表された。

■Hey! Say! JUMPメンバーコメント全文

この度は日頃から応援してくださっているファンの皆様、関係者の皆様には沢山のご迷惑とご心配をおかけしてしまい、申し訳ありません。

「八乙女は、昨年末から体調の不調を訴えることが多く、近くで見ていてとても心配していました。

今回の発表でファンの皆様にはとても寂しく辛い思いをさせてしまうかもしれません。本人も自分が休養することで多大なご迷惑をおかけすることをとても気にしていました。しかし、何より重要なのは彼の健康だと思い、今回の休養をメンバー全員で話し合い、そして受け入れました。

これからも長い時を共にする仲間ですから特に期限を決めずにしっかり休んで治療に専念して欲しいと思います。

いきなりボケがいなくなるのは寂しいですが、、、。

当面はHey! Say! JUMPは7人で活動しますが八乙女がいつ戻ってきてもいいように居場所はしっかり守っていきます。

きっと彼のことですから更にパワーアップしてから帰ってくるでしょう!

心はいつでも八乙女光がいるHey! Say! JUMPです。

7人も更に皆様に愛されるグループを目指して活動していきます。

今後ともHey! Say! JUMPに変わらぬご支援、ご声援をよろしくお願いします。

光!安心して休んでください!