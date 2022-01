「魚心あれば水心」ということわざを知っていますか。「どちらか一方が好意を示せば、相手も自然と好意を示すようになる」という意味から、「相手の出方次第でこちらの出方が決まる」という意味で使われています。

本記事では「魚心あれば水心」についてくわしくご紹介。意味や使い方、例文、類語、英語表現などを紹介しますので、教養を深めるのに役立ててください。

「うおごころあればみずごころ」と読みます。このことわざの意味と由来を紹介します。

「魚心あれば水心」とは、「魚に水と親しむ心があれば、水もそれに応じる心をもつ」という意味です。これが転じて、「一方が好意を示せば、もう一方も自然に好意をもって応じるようになる」という例えを表しています。

「魚心あれば水心」は、もともと「魚(うお)、心(こころ)あれば、水(みず)、心(こころ)あり」だとされていました。それが「魚心(うおごころ)」「水心(みずごころ)」と一語になったと考えられています。

こちらが好意を示せば相手も好意をもって応じるようになる、つまり「相手の出方次第で、こちらの出方が決まる」ということを表しています。

「魚心あれば水心」に似た意味のことわざや四字熟語も、あわせて押さえておきましょう。

「君心あれば民心あり(きみこころあればたみこころあり )」とは、「君主が人民をいつくしむ心があれば、人民もまた君主を敬い慕うものである」という言葉。「魚心あれば水心」と同じ意味で置き換えられる言葉だといえます。

「網心あれば魚心(あみごころあればうおごころ)」とは、「相手が自分に思いをかける心があれば、それに応ずる心がある」という意味。こちらも「魚心あれば水心」と同じく、相手の出方次第によってこちらも応じ方があるというときに使う言葉です。

「落花流水(らっかりゅうすい)」とは、咲き終わった花(=女)が散り、水(=男)に流されていく状況を表しています。「落花は流水のままに流れたいと思い、流水は落花をのせて流れたいと思う」という様子から、「男に女を慕う気持ちがあれば、女の方にも情がわいてそれを受け入れる」という意味を表しています。

「以心伝心(いしんでんしん)」とは仏教用語のひとつで、「言葉では表せない悟りや真理を、師の心から弟子の心へと伝えること」「無言のうちに心が互いに通じ合うこと」を指しています。「魚心あれば水心」と同様に、口で説明しなくても自然に相手に通じるという意味があります。

「持ちつ持たれつ(もちつもたれつ)」とは、お互いに助けたり助けられたりする様子を表しています。「魚心あれば水心」と同じように、お互いの気持ちが関係し合う言葉だといえます。

「水魚の交わり(すいぎょのまじわり)」とは、水と魚の関係のように、切り離せないほど非常に親密な関係であることを示しています。「水魚の交わりを結ぶ」「水魚の交わりを続ける」のように使われます。

水や魚、花など自然のものは人の心に例えられるケースが多くみられます。「魚心あれば水心」とは反対に、心の関係が大きく引き離されている状態を示す言葉を紹介しましょう。

「落花情あれども流水意無し(らっかじょうあれどもりゅうすいいなし)」とは、「散る花は流水を慕うが、川の水はそ知らぬ顔で流れてゆく」という様子を表しています。つまり、「一方に情があっても相手に通じないこと」という意味です。

「魚心あれば水心」の類語の項目で「落花流水」という言葉をご紹介しましたが、同じ情景の言葉でもまったく反対の意味を表しているということになります。

「水と油(みずとあぶら)」とは「性質が合わず、調和しないこと」という意味です。水と油は互いに反発し合って融和しないことを、人間関係に当てはめて表現しています。

「不倶戴天(ふぐたいてん)」とは、儒教の経典である「礼記」の曲礼上に登場する「君父の讐は倶に天を戴かず(くんぷのあだはともにてんをいただかず)」が転じた言葉です。「主君と父親にとっての敵とは、一緒に同じ空の下では生きられない」という意味で、報復を誓うほどの深い恨みや怒りの様子を表しています。

「魚心あれば水心」と同じ意味をもつ英語表現を紹介します。

Scratch my back and I will scratch yours. (私の背中を掻いてくれればあなたの背中を掻いてあげよう)

「魚心あれば水心」は、英語でいうgive and takeの考えに近いものとして捉えられています。

Man is fire and woman is tow. (遠くで近きは男女の仲)

男女の仲は、一見すると離れているように感じられていても、意外に結ばれやすいものだということを示しています。

mutualには相互の、共通のなどの意味があります。一方back-scratchingとは、ゴマすり、ご機嫌取りなどおべっかを使うという意味があります。「お互い様」の意味合いがありますが、あまりいい意味では使われません。

if you do a favor for somebody, you will get a return favor.

(あなたが誰かに好意をもつならば、あなたにも見返りがあるでしょう)