グローバルグループ・JO1が12日、JO1とJAM(ファンネーム)の結成2周年を記念したオンライン生配信イベント「JO1&JAM 2nd Birthday Party」を、JO1公式YouTubeチャンネルにて開催した。

「JO1&JAM 2nd Birthday Party」開催

JO1は、2019年12月11日にオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』で“国民プロデューサー”と呼ばれる視聴者の投票により選ばれた11人(豆原一成、川尻蓮、川西拓実、大平祥生、鶴房汐恩、白岩瑠姫、佐藤景瑚、木全翔也、河野純喜、金城碧海、與那城奨)で結成。翌12日にファンクラブ「JAM」が設立された。

JO1とJAMの結成2周年を記念したこの日のイベントは、「12日12日は何の日でしょうか?」「JAMの日~!!」というやりとりで幕開け。デビュー後初となる有観客ライブ「2021 JO1 LIVE “OPEN THE DOOR”」の振り返りトークでは、佐藤が「俺の家族に好評だったのは『Speed of Light』」と明かした。

その後、ジェンガに挑戦。一人ひとりブロックを抜いていき、倒してしまったメンバーが激辛ドリンクや青汁などの罰ゲームを受けた。

ブロックを抜くたびに、一人ひとり各ブロックに書かれたメンバー発案のミッションにも挑戦。川西は「5秒間キス顔」に挑み、照れまくり。メンバーも興奮し、河野は思わず前に飛び出していた。

SNSでも「拓実のキス顔可愛すぎて発狂した」「川西拓実のキス顔、たまらなすぎてやばかった」「拓実のキス顔、照れるまでがセットで可愛い」「止めに入る純喜最高」「拓実のキス顔に照れる河野純喜好き」などと盛り上がった。

鶴房は、「We Alright」の2倍速ダンスに挑戦。河野は、豆原の変顔を真似するというミッションに挑むも、豆原から不合格判定に。さらに佐藤も自ら変顔を披露した。3人の変顔にメンバーは爆笑し、SNSでも「変顔最高」「めちゃめちゃ笑った」とファンが楽しんでいた。

エンディングでは、11日に21歳の誕生日を迎えた鶴房をメンバーが祝福し、全員でハグ。鶴房は「ハハハハ!」と笑い、「うれしいです。ありがとうございます」と喜んだ。

そして、與那城が「こうやって僕たちがJAMの皆さんと幸せな時間を過ごせるのもJAMの皆さんのおかげです。これから僕たちまだまだ成長していきますので、3年目のJO1もよろしくお願いします。これからもGo to the Top! を目指して頑張っていきます」と3年目の決意表明。最後は全員で声をそろえ、「3年目もよろしくお願いします!」と呼びかけた。

また、イベント内で2大プロジェクトもサプライズ発表。11人全員が主人公となる初の主演ドラマ『ショート・プログラム』が2022年3月1日にAmazon Prime Videoにて独占配信されることと、デビューからの約2年間を振り返るドキュメンタリー映画「JO1 THE MOVIE『未完成』-GO to the TOP-」が2022年3月11日に全国公開されることが明らかになった。

