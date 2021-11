グローバルボーイズグループ・JO1が、デビュー後初となる有観客ライブ「2021 JO1 LIVE “OPEN THE DOOR”」を、11月19日~21日の3日間・全5公演、千葉・幕張メッセ国際展示場にて開催した。

JO1が初の有観客ライブ「2021 JO1 LIVE “OPEN THE DOOR”」を開催

JO1は、2019年にオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』で“国民プロデューサー”と呼ばれる視聴者の投票により選ばれた11人(豆原一成、川尻蓮、川西拓実、大平祥生、鶴房汐恩、白岩瑠姫、佐藤景瑚、木全翔也、河野純喜、金城碧海、與那城奨)で結成。

今回のライブは、「未知の世界の扉を開き、新しい冒険へ出発する」がテーマ。未知の世界のドアを開けてJAM(JO1ファンの呼称)と対面する瞬間への期待を込めた。

この記事では、ラストとなる21日の夜公演の模様を紹介する。

オープニング映像の後、「Born To Be Wild」からスタートし、続けて「OH-EH-OH」を披露。会場の熱気は一気に急上昇した。

そして、「皆さんこんにちは! Go to the Top! JO1です!」とお決まりのあいさつ。「盛り上がってるね!」と会場を見渡し、一人ひとり自己紹介した。

佐藤は「ご飯食べましたか? トイレ行きましたか?」と笑いを誘い、木全は「今日は最高のラストを一緒に飾りましょう!」と呼びかけ、金髪姿がまぶしい鶴房は「こんにちは、伝説のイケメンです」とあいさつ。河野は「幕張ラスト、まだまだいけるで!」と元気な声を響かせ、豆原は「皆さん元気ですか!? 楽しんでいってください」と可愛らしい笑顔を見せた。

川尻は「1つだけ約束してください。明日のことは考えないで最高に楽しい時間にしましょう!」と呼びかけ、大平は「皆さん会いたかったです。めちゃくちゃ盛り上がっていきましょう!」とメッセージ。白岩は「JAMという名前は、会場を満杯にするという意味や、僕たちに味をつけてくれるという意味でつけましたが、それが叶ってうれしいです。今日は世界で一番幸せな空間にしましょう」とファンの呼称・JAMの意味を噛みしめた。

また、川西は「は~い! 本当に会いたかったです」とハニカミ笑顔でコメント。與那城は「ハイサ~イ! 最終日盛り上がる準備できてますか!?」と呼びかけ、適応障害と診断され一時活動休止中の金城に言及し、「碧海の分まで僕たちが全力で頑張ります」と語った。

そして、5thシングル「WNDERING」(12月15日発売)に収録された最新曲からリード曲となる「僕らの季節」の初披露をはじめ、過去にリリースした話題曲など、全18曲披露した。

ファンがペンライトや拍手で盛り上げ、一体感に包まれた会場。メンバーはその光景や熱気に「いい景色」「きれいだな~」と感動。「JAMのみんなに囲まれて幸せです」「JAM、大好きだよ」などと思いを伝えた。アンコールでも一人ひとりあいさつ。「幸せな時間でした」「大好きです」などと話し、最後は「ありがとう」を繰り返して感謝の思いを届けた。

なお、全5公演で4万5,000人を動員した(1公演9,000人×5公演)。

