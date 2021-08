普段何気なく目にしたり耳にしたりする「適正」という言葉の意味を理解していますか? また「適正」と似た言葉として「適性」も存在するため、違いがはっきりわからない人もいるでしょう。

本記事では、適正と適性の違いをご紹介します。さらに、適正の英語表現や、適正体重や適正な睡眠時間についてもあわせて解説するので、ぜひ参考にしてください。

適正は「てきせい」と読む日本語です。ここでは、適正の意味や使い方について解説します。

適正は「適当で正しいこと・適当で正しいさま」という意味を持つ熟語です。

「ぴったりと当てはまる」という意味の漢字である「適」と「間違いがなく正しい・偽りがない」という意味の漢字である「正」が組み合わせられているため、「正しく適している」という意味になります。

適正はどのような場面で使えるのか、使い方として例文をご紹介します。

・自分の健康のため適正体重を知っておきましょう

・自分の適正な睡眠時間をチェックして、質のいい睡眠をとる

・上司から適正な運用を行うように指示された

・適正速度を守って安全に運転する

・業務の適正化をはかり作業効率を上げる

・不当に高すぎず安すぎない価格を適正価格といいます。

適正の類語・言い換えとして使えるのは、下記の言葉です。

適切(てきせつ)、よしなに、適宜(てきぎ)、至当(しとう)、妥当(だとう)、正当(せいとう)、中正(ちゅうせい)、相応(そうおう)、公正(こうせい)、公明(こうめい)、フェア、純正

日本語には「適正」と同じ読み方をする「適性(てきせい)」という言葉があります。ここでは、適正と適性との違いを確認しておきましょう。

「適性」は「性質や性格が、その物事に対して適していること」という意味の言葉です。また、元々持っている性質や性格そのものを「適性」とさす場合もあります。

「ぴったりと当てはまる」という意味の「適」と「生まれながら持っている心のあり方・生まれつき」という意味の「性」が組み合わさった熟語です。

「適性」はどのような場面で使えるのか、使い方として例文をご紹介します。

適正と適性の違いを正しく理解するために、もう一度適正と適性の意味を確認しましょう。

上記を確認すると、物事や内容、手続きなど適切で正しい場合は適正となります。一方、適性は物事や内容に適している(性質や性格があっている)ときに使用します。

適正と適性は次のように使いわけることが可能です。

ここでは、適正の英語表現をご紹介します。外国語ではどのように表現されるのか例文とともにみてみましょう。

適正を英語で使う場合は、「fair」や「suitable」などで表現できます。

英語: We should be hiring people with fair working conditions

意味: 適正な労働条件で人を雇用するべきだ

英語: Provide products at suitable prices

意味: 適正な価格で商品を提供する