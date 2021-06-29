歌手のAdoが、日本テレビ系大型音楽特番『THE MUSIC DAY』(7月3日15:00～)で、テレビの生放送初出演を果たす。

Ado

「うっせぇわ」が総再生回数3億回を超え、旋風を巻き起こしたAdo。今回は、テレビ初の生トークを展開するほか、イメージディレクターを担当するORIHARA書き下ろしのイラストや、『THE MUSIC DAY』出演者アーティスト、バカリズムが書きおろしたイラストでつなぐ一夜限りのスペシャルミュージックビデオが公開される。

現時点の出演アーティストは、以下の通り。

あいみょん、adieu、Ado、いきものがかり、EXIT、EXILE、AKB48、ENHYPEN、岡村孝子、荻野目洋子、Official髭男dism、ORANGE RANGE、KAT-TUN、上白石萌音、関ジャニ∞、Kis-My-Ft2、きゃりーぱみゅぱみゅ、King & Prince、倉木麻衣、倖田來未、櫻坂46、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE、 GENERATIONS from EXILE TRIBE、ジャニーズWEST、鈴木亜美、SixTONES、Snow Man、SEKAI NO OWARI、Sexy Zone、高橋洋子、DA PUMP、DISH//、DEAN FUJIOKA、東京スカパラダイスオーケストラ×田中圭・千葉雄大、TOMORROW X TOGETHER、TWICE、NEWS、乃木坂46、Novelbright、花＊花、PUFFY、Perfume、早見優、ピコ太郎、一青窈、日向坂46、昼南乃風、V6、Foorin、Hey! Say! JUMP、星野源、松本伊代、三浦大知、宮本浩次、モーニング娘。'21、MONGOL800、安田レイ、優里、ゆず、Little Black Dress、WANIMA