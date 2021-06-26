歌手の岡村孝子が、日本テレビ系大型音楽特番『THE MUSIC DAY』(7月3日15:00～)で、2年ぶりにテレビステージに復帰する。

岡村孝子

2019年、血液のがんである急性骨髄性白血病のため歌手活動を休養した岡村。抗がん剤の副作用によるつらい闘病生活を経験しても、岡村が再び音楽と向き合う気持ちになれた理由とは…。2年ぶりの復帰後、今回が初歌唱。8時間生放送のトップを務める。

ほかにも、Sexy Zoneが歌演出を一緒に盛り上げる連打で応援企画を開催。本番中に表示される二次元コードにアクセスして連打すればするほど、ステージで何かが起こり、パフォーマンスが華やかになるという。

King ＆ Princeは、視聴者投票企画を展開。2種類のメドレーの中から、メンバーに歌ってもらいたいメドレーをデータ放送で視聴者が投票し、投票数の多かった方のメドレーをパフォーマンスする。

26日時点の出演アーティストは、以下の通り。

あいみょん、adieu、いきものがかり、EXIT、EXILE、AKB48、ENHYPEN、岡村孝子、荻野目洋子、Official髭男dism、KAT-TUN、上白石萌音、関ジャニ∞、Kis-My-Ft2、きゃりーぱみゅぱみゅ、King & Prince、倉木麻衣、倖田來未、櫻坂46、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE、 GENERATIONS from EXILE TRIBE、ジャニーズWEST、鈴木亜美、SixTONES、Snow Man、SEKAI NO OWARI、Sexy Zone、高橋洋子、DA PUMP、DISH//、DEAN FUJIOKA、東京スカパラダイスオーケストラ×田中圭・千葉雄大、TOMORROW X TOGETHER、TWICE、NEWS、乃木坂46、Novelbright、花＊花、PUFFY、Perfume、早見優、ピコ太郎、一青窈、日向坂46、昼南乃風、Ｖ６、Foorin、Hey! Say! JUMP、星野源、松本伊代、三浦大知、宮本浩次、モーニング娘。'21、安田レイ、優里、ゆず、Little Black Dress、WANIMA