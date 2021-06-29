ロックバンドのORANGE RANGEとMONGOL800が、日本テレビ系大型音楽特番『THE MUSIC DAY』(7月3日15:00～)で、同番組に初出演する。

ORANGE RANGE

今年デビュー20周年を迎えるORANGE RANGEは「以心電信」をテレビ約5年ぶりに披露。さらに、新曲「KONOHOSHI」を沖縄の伝統芸能「エイサー」と一緒にスペシャルステージでパフォーマンスする。

MONGOL800は、名曲「小さな恋のうた」を生歌唱する。

ほかにも、日本全国を勇気づけるアゲアゲメドレーでは、地元愛にあふれるアーティストが大集合。PUFFYは「渚にまつわるエトセトラ」をご当地キャラクターと披露する。

29日現在の出演アーティストは、以下の通り。

あいみょん、adieu、いきものがかり、EXIT、EXILE、AKB48、ENHYPEN、岡村孝子、荻野目洋子、Official髭男dism、ORANGE RANGE、KAT-TUN、上白石萌音、関ジャニ∞、Kis-My-Ft2、きゃりーぱみゅぱみゅ、King & Prince、倉木麻衣、倖田來未、櫻坂46、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE、 GENERATIONS from EXILE TRIBE、ジャニーズWEST、鈴木亜美、SixTONES、Snow Man、SEKAI NO OWARI、Sexy Zone、高橋洋子、DA PUMP、DISH//、DEAN FUJIOKA、東京スカパラダイスオーケストラ×田中圭・千葉雄大、TOMORROW X TOGETHER、TWICE、NEWS、乃木坂46、Novelbright、花＊花、PUFFY、Perfume、早見優、ピコ太郎、一青窈、日向坂46、昼南乃風、Ｖ６、Foorin、Hey! Say! JUMP、星野源、松本伊代、三浦大知、宮本浩次、モーニング娘。'21、MONGOL800、安田レイ、優里、ゆず、Little Black Dress、WANIMA。