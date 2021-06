シェアという言葉は、さまざまなシーンでよく耳にする言葉です。SNSのシェア、シェアリングエコノミー、シェアハウスなど、例を挙げると非常に多く、それぞれ「シェア」の持つ意味が少しずつ異なります。

本記事では、そんな「シェア」にスポットを当て、基本的な3つの意味についてまとめました。また、シェアの持つ意味別に関連用語もまとめて解説します。

シェアとは、「共有」「分配」「市場占有率」という3つの意味を持つ言葉です。共有は、対象物を複数の人と共同して持つことを指します。分配は、対象物を複数の人で分け合います。共有と分配では、1つのものを共同で持ち合うのか、1つのものを分割してそれぞれが分割後のものを持つのかが相違点です。

市場占有率とは、ある製品の売上高が市場全体に占める割合のことです。例えば、「A製品のシェアは50%を超える」といった形で使います。

シェアの基本的な意味「共有」「分配」「市場占有率」それぞれの例文を紹介します。

シェアの意味を持つ英単語は「share」で、上記で説明した基本的な3つの意味をすべて含みます。シェアを含む英語の例文もいくつか紹介します。

・Thanks for sharing. (シェアしてくれてありがとう。)

・The family was enjoying sharing their food. (その家族は、料理をシェアして楽しんでいた。)

・In the soft drink industry, Company A ranked first with a 27.7% market share. (清涼飲料業界において、企業Aのシェアは27.7%で1位だった。)