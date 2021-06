仕事をする中で、至急の催促メールを出したり受け取ったりする機会は多いです。しかし、相手に失礼のない文面にするにはどうすればいいのか迷うこともあるでしょう。

本記事では、至急の基本的な意味やいつまでに対応するべきかについて解説します。また、至急の催促メールを失礼のないように出すポイントと例文についてもまとめました。至急の類語や敬語、英語などの表現についても紹介するので参考にしてみてください。

至急(しきゅう)とは、「非常に急ぐこと」「大急ぎ」という意味の単語です。かつては「特殊取扱電報」の一種である「至急電報」の意味もありました。しかし現在では特殊取扱電報そのものがなく、至急を「至急電報」の意味で使用することはほぼありません。

そもそも、至急と言われた場合、どれぐらいまでに対応するべきなのでしょうか。一般的なビジネスメールのマナーでは、通常のメールを受け取った後は24時間以内には返信する、としているケースが多く見られます。そのため至急メールの場合は、さらに迅速な対応が求められていると考えてください。

至急と言いながら期限の指定がない場合や、すぐに対応が困難な場合は、相手に確認し、対応期限の調整が必要です。

至急は、相手に対して急ぎの対応を依頼する際使用します。

ただ、目上の方や取引先の顧客に対して上記の表現を使うと、直接的過ぎるので相手の気分を害する可能性があります。

失礼のないようにクッションとなる言葉を入れて相手の気持ちに配慮しつつ、明確な期限を伝えることを忘れないようにしましょう。

至急の対義語は「不急(ふきゅう)」です。特に急がないという意味で、至急とは反対の意味を持ちます。

ちなみにコロナ禍の影響で「不要不急(ふようふきゅう)の外出は控えましょう」という表現をよく見かけますが、不要不急とは「必要ではなく、急ぎでもない用事」という意味です。

「至急」を表現する英単語やフレーズには以下があります。

至急を含んだ例文も紹介します。

・Please send it as soon as possible.

(至急送付願います。)

・Please take immediate action.

(至急の対応をお願いいたします。)