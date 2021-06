THE RAMPAGE from EXILE TRIBEの山本彰吾・吉野北人・岩谷翔吾が、6月18日・25日の2週にわたって生放送されるニッポン放送『THE RAMPAGEのオールナイトニッポンX(クロス)』(24:00~24:53)に出演することが5日、発表された。

THE RAMPAGE from EXILE TRIBEの山本彰吾・吉野北人・岩谷翔吾(左から)

オールナイトニッポンの新ブランドとして、この春から、平日の24時台に放送している『オールナイトニッポンX(クロス)』。毎週金曜日は週替わりパーソナリティが担当しているが、6月18日・25日の2週に渡って、THE RAMPAGEの山本・吉野・岩谷が担当することが決定した。

番組では、3人がオールナイトニッポンならではの生放送でのトークのほか、リスナーからのメッセージなども随時紹介していく。また、「一夜限りのショートラジオドラマ」と題し、メンバーたちが1分程度のラジオドラマに挑戦。リスナーから設定やシチュエーションを募集し、番組スタッフが台本に仕立て上げる。

なお、スマホに特化した短尺のバーティカルシアターアプリ「smash.」とも連動しており、スタジオの様子を映像で楽しむことができる。

THE RAMPAGEは「皆さん初めまして THE RAMPAGE from EXILE TRIBEです! 今回憧れのオールナイトニッポンさんでの放送が決まりとてもうれしいです! 僕達のパーソナルな部分やプライベートな所など沢山お話出来るのが今からとても楽しみです! 緊張を楽しみながら本番盛り上がりたいと思います! 是非聴いてください! 宜しくお願いします!!」とコメントを寄せた。

THE RAMPAGE from EXILE TRIBEは、2017年にメジャーデビューした日本のダンス&ボーカルグループ。3人のボーカル、13人のパフォーマーによる総勢16人のグループだ。6月30日には2021年初シングルとなる「HEATWAVE」がリリースされるほか、7月より全国7カ所17公演からなる単独アリーナツアー「THE RAMPAGE LIVE TOUR 2021 "REBOOT" ~WAY TO THE GLORY~」の開催が決定。7月17・18日には、THE RAMPAGEの夢の1つだった東京ドームでの公演も予定されるなど、グループとして大きな飛躍を遂げようとしている。