「ご無沙汰しております」は、ある程度の期間、関わりのなかった相手に対する挨拶として使われます。長期間連絡しなかったことに対するお詫びの気持ちも込められているので、ビジネスシーンでも利用するシーンは多いでしょう。

本記事では、「ご無沙汰しております」の正しい使い方や返信例、「お久しぶりです」との違いなどについて、くわしく紹介します。

「ご無沙汰しております」は、ある程度の期間、関わりがなかった状態を意味する「ご無沙汰」に、謙譲語の「しております」が付いた言葉です。相手を敬いながら、長い期間連絡しなかったことを謝罪する気持ちが込められています。

「ご無沙汰」の期間は人によって異なりますが、一般的には2か月~3か月以上の間連絡しなかった相手に対して「ご無沙汰しております」を使うことが多いようです。

「ご無沙汰しております」は、ビジネスシーンでも使える言い回しです。「しております」が謙譲語なので、目上の人に使っても問題ありませんが、「ご無沙汰してます」や「ご無沙汰です」などは少し失礼な表現になるため注意しましょう。

「ご無沙汰しております」を使った例文を紹介します。

この例のように「失礼いたしました」や「いかがお過ごしでしょうか?」などを加えると、より丁寧な表現になります。

連絡できなかった期間が長期に及んだ場合には、「大変」や「長い間」「しばらく」などの言葉をあわせて使うといいでしょう。

相手から「ご無沙汰しております」といわれた場合は、「こちらこそ、ご無沙汰しております」と返すのが一般的です。「ご無沙汰しております」はお詫びの気持ちが含まれている敬語表現なので、相手に失礼な印象を与えることはありません。

「こちらこそ、ご無沙汰しております」に相手を気遣う言葉を続ければ、より丁寧な印象になります。

長い間連絡をしていない相手に使う表現として「お久しぶりです」がありますが、「ご無沙汰しております」とどのような違いがあるのでしょうか。

「ご無沙汰しております」には長い間連絡できなかったことに対するお詫びの気持ちが含まれますが、「お久しぶりです」には含まれていません。「お久しぶりです」は、あくまでも「長い時間が経っていること」を表現する言葉です。

また、「お久しぶりです」は「ご無沙汰しております」よりもカジュアルな表現になるため、目上の人には「ご無沙汰しております」を使った方がいいでしょう。

「ご無沙汰しております」と併用できる表現を知っておくと、より丁寧な挨拶ができるようになります。

「お変わりありませんか」には、長い間連絡できなかった相手の安否を確認する意味合いが含まれています。健康面だけではなく、仕事や生活面などの状況を気遣いたいときにも使える表現です。

「ご無沙汰しております」と併用すれば、相手を気遣う気持ちが伝わりやすくなるでしょう。

「お元気ですか」は、長い間連絡をとっていない相手の健康を気遣う表現です。なお、健康面だけではなく物事の状況も気遣いたいときには「お加減いかがですか」を使います。

相手から「ご無沙汰しております。お元気ですか?」と聞かれた場合は、「こちらこそ、ご無沙汰しております。元気に過ごしています」と返しましょう。

「申し訳ございません」は、相手に対する謝罪の気持ちを強く表したいときに併用します。

「ご無沙汰しております」を英語で表現したいときには「It’s been a while」や「It’s been a long time」を使います。

・It’s been a while I last contacted you, but how are you?(最後に連絡を差しあげてからご無沙汰しておりますが、お元気でしょうか?)

・It's been a long time. How are you? (ご無沙汰しておりますが、お元気ですか?)