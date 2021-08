「その節は」は、日常生活だけではなくビジネスでもよく使われますが、正確な意味を理解している人は少ないでしょう。

この記事では「その節は」の意味や正しい使い方を解説。類語や英語表現についても紹介します。

「その節は」は過去のことを話すときに使うフレーズです。「あの時」「この前」などと言い換えることができる言葉ですが、他の表現と比べて丁寧な印象を与えることができます。

使用できるのは、過去において、話し手と聞き手に接点があった場合に限られます。ビジネスシーンにおいては、過去に仕事をしたクライアントやサービスを利用してもらった顧客相手に使える便利な言葉です。

「その節は」を使用する際には注意が必要です。この言葉は部下に使ったり、現在のことに対して使ったりすることはできません。取引先など敬意を示す対象に向けて、過去のことを話す場合に使いましょう。

過去の出来事に関してであれば、「その節は」の後にさまざまなフレーズを続けることができます。積極的に使ってみましょう。

「その節は」が、未来形として機能している例外もあるので紹介します。

こちらもよく耳にする言葉だと思います。しかし、「その節は」は基本的に過去のことに対して使うフレーズだと認識しておきましょう。

「その節は」の用法を把握し、例文をフォーマットとして記憶できればさまざまな場面で応用できます。感謝や謝罪を伝えるときに「その節は」をあわせて使うと便利なので、覚えておきましょう。

感謝の言葉を伝える前のクッション言葉として「その節は」は効果的です。急に「ありがとうございました」と言われた人は、何に対して感謝されているのかすぐに把握できない場合があります。

そのため前置きとして活用できると、相手に感謝を伝えやすくなるでしょう。たくさんの言い回しができるので、表現をストックしていくと便利です。

感謝と同様に、いきなり「申し訳ありませんでした」といっても相手にうまく伝わらないケースがあります。そのため謝罪においても「その節は」をクッション言葉として使うと効果を発揮します。

過去に起きたことに対して、丁寧に謝罪を表したい場合に使いやすいフレーズです。

ビジネスシーンでは、同僚や取引先に感謝を伝える機会が多くあります。そのような場面で、クッション言葉として「その節は」を使って感謝の気持ちを伝えると、仕事をスムーズに進められるかもしれません。

本題に入る前に感謝を伝えることで、場の緊張感が和らぎコミュニケーションをとりやすくなるでしょう。

謝罪する場合にも、単に「申し訳ありませんでした」と伝えるとややぶっきらぼうな印象になってしまいます。しかし、以下のように表現すれば「申し訳ない」という気持ちがより伝わりやすくなるでしょう。もちろん態度で示すことが最重要ですが、少し言葉を言い換えるだけでも効果は期待できます。

「その節は」は前置きのフレーズとして優秀です。言葉を添えるだけで印象が大きく変わるため、試してみてください。

「その節は」は、ビジネスメールでも効果を発揮します。このフレーズをメール文に加えると、淡白な印象を抑えられるでしょう。

しかしビジネスメールの場合は感情が見えにくいため、より丁寧な表現をしたほうが好ましいです。以下に例文を紹介します。

直接の会話に「大変」や「誠に」などをプラスして丁寧さを強調することで、より相手に気持ちが伝わりやすくなります。メールでは、何度も書き直しができるので慎重に作成してみてください。

「その節は」のいくつか類語があります。しかし、時制によって類語も異なるので注意が必要です。間違った使い方をしないように、使い分けの方法についても把握しておきましょう。

「その節は」は基本的には過去の出来事について表しますが、先述したとおり、「その節はよろしくお願いいたします。」といった未来の出来事に対して使われる場合もあります。このケースでは「その際は」が類語として使用可能です。

「その際は」は未来のことを話す場合に便利な表現なので覚えておきましょう。

「先般」は、過去に起きたことについて使えるフレーズです。そのため、「その節は」の基本的な意味である、過去の出来事を踏まえた意味での言い換え表現として活用できます。ただし、何十年も前のことに対して使うのは不自然なので「数か月前」くらいの近い過去のことを話すときに使うようにしましょう。

「その折」は、「そのとき」を意味しており、ビジネス会話やメールでも使用できます。未来の意味にも過去の意味にも使うことができる言葉です。「その節は」は比較的近い過去を示しますが、「その折」は遠い過去のことに使います。

英語で「その節は」を意味する表現を紹介します。

「その節は」は、英語で表すと以下のようになります。

これらは「そのとき」を意味する英語表現です。ほかにも、言い換え可能な表現は多数あるので確認してみましょう。

感謝を表現する英語もいろいろあります。「その節はお世話になりました」を意味する英文は以下の通りです。

・Thank you for all your help on that occasion.

・Thank you for your kindness on that occasion.

・Thank you very much for all your help at that time.