「すみませんでした」は謝罪の気持ちを表す敬語表現です。会社の同僚や上司など、日常的な会話の中で比較的よく使われますが、謝罪の程度が重い場合だと「すみませんでした」は不適切な場合があります。

そこでこの記事では、「すみませんでした」の意味や使うべき相手、同義語などを解説します。また、英語・中国語・韓国語での言い回しも紹介するので参考にしてください。

「すみませんでした」は、申し訳ないというお詫びの気持ちを相手に説明する時の丁寧な表現です。漢字表記は「済みませんでした」ですが、あまり使われません。

「すみませんでした」は、「すみません」に「でした」が付いた表現です。

「すみません」とは動詞「済む」の連用形「すみ」に丁寧の助動詞「ます」の未然形「ませ」、打ち消しの助動詞「ん」が付いた言葉で、「すまない」の丁寧語にあたります。「済む」には「他人に対していいわけができる」という意味があり、否定の言葉を伴って謝罪表現でよく用いられます。

また「でした」は、断定の助動詞「だ」の丁寧な表現「です」の連用形「でし」に、過去のできごとを表す助動詞「た」が付いた表現です。つまり「すみませんでした」は、過去のできごとを謝罪する時によく使われる表現といえます。

「すみませんでした」は、丁寧な表現の助動詞である「ます」や「です」が使われていて、「すまない」を丁寧に表した表現です。ビジネスシーンでもよく使われ、主に社内で使うのに適しています。

ただしあらたまった謝罪を行う場合など、シーンによってはふさわしくない場合もありますので、使い方には注意しましょう。

「すみませんでした」は、使っても問題ないシーンとふさわしくないシーンがありますので、使い方には注意しましょう。

会社の中で仕事をする中で、周りの人に迷惑をかけることは避けられません。口頭で「すみませんでした」と伝えることで、謝罪の気持ちが伝わります。

「すみませんでした」は正しい敬語ですので、上司への謝罪にも使える言葉です。口語表現として使われることが多く、普段から接している上司に使うのは問題ありません。

しかし、上司との関係性が遠い場合や謝罪内容が重大なことである場合などは、よりあらたまった表現を使う方が望ましいでしょう。

取引先へ謝罪する場合に、「すみませんでした」を使うのは適切ではありません。さらに丁寧であらたまった表現である「申し訳ありませんでした」や「お詫び申し上げます」などを使うようにしましょう。

「すみませんでした」は状況によってはふさわしくない謝罪表現です。そこで、「すみませんでした」のより丁寧な言い換え表現を紹介します。

「お詫び申し上げます」は、公の場で謝罪する場合によく用いられる、あらたまった表現です。取引先や上司に謝罪する場合は、この表現を用いましょう。

「申し訳ございませんでした」は謝罪の際に用いられる「申し訳ございません」に「でした」を付けた表現です。あらたまった謝罪でよく使われます。

謝罪で使える表現を程度別に紹介します。

謝罪の程度や相手との関係性によって使うべき言葉が異なりますので、使う相手に注意して言葉を選びましょう。

相手から「すみませんでした」といわれた時の返答例を紹介します。

「こちらこそ」は、相手から感謝やお詫びをされた場合に、自分からも相手に同じことを伝えようとする時に用いる表現です。

目上の人や取引先から謝罪された場合、自分に全く非がないことはそう多くはありません。少しでも自分にも非があることに心当たりがあったら、「こちらこそすみませんでした」「こちらこそ確認不足がありすみませんでした」などと答えましょう。

「お気になさらないでください」とは、「気にしないで」の丁寧な表現です。目上の人から「すみませんでした」といわれた場合、決まり文句としてよく用いられます。ビジネスにふさわしい表現として覚えておきましょう。

「すみませんでした」の英語表現も押さえておきましょう。例文とともに紹介します。

・I am sorry to cause an inconvenience.(ご迷惑をおかけしてすみませんでした)

・I am sorry I was late.(遅刻してすみませんでした)