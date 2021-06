「お世話になっております」は、ビジネスメールでも挨拶代わりに使いますが、社内の人に対して使うのは適していないのでしょうか。

本記事では、「お世話になっています」の正しい使い方や例文、返し方などについて、くわしく紹介します。

「お世話になっております」は、「面倒をみる」や「希望に寄り添う」といった意味がある「世話」を「お〇〇になる」という敬語表現にした言葉です。尊敬語なので、丁寧に感謝の気持ちを伝えたい目上の人にも使えます。

「お世話になっております」は、「面倒を見ていただきありがとうございます」という意味をもち、面識のある相手に日頃の感謝を伝える言葉です。一方、「お世話になります」は、これからお世話になると予想される「面識のない相手」に対して使います。

ただし、自分にとっては初対面の相手でも、会社間で取引がある相手には「お世話になっております」を使っても間違いではありません。

「お世話になっております」は感謝の気持ちを伝える言葉ですが、社内の人に使うと丁寧すぎて逆に失礼になるケースもあります。社内の人に対しては「お疲れさまです」や「お疲れさまでございます」などを使った方が自然です。

ただし、風潮として社内でも「お世話になっております」を使う企業があるため、事前に確認しておくといいでしょう。

継続して取引のある相手や顧客に対して「いつもお世話になっております」を使った例文です。

「平素」には「いつも」や「普段から」という意味があります。口語で「平素」を使うケースはほとんどありませんが、ビジネスメールで使うと改まった印象を与えることができます。

「お世話になっております」は初対面の相手に使えませんが、企業間で取引がある相手や、身内がお世話になっている相手には問題なく使えます。

「お世話になっております」は、就職活動中に面接を受けた企業へのお礼メールや、内定のお礼状にも使えます。

「お世話になっております」と挨拶された場合は、こちらも「お世話になっております」と返すのが一般的です。感情を込めたいときには「こちらこそ大変お世話になっております」などと返しましょう。これはビジネスメールでの返信でも同様です。

「お世話になっております」の言い換え表現を紹介します。

「お世話になりました」は、別れ際の挨拶に使う言葉です。過去にお世話になった相手には「その節は大変お世話になりました」などのように使います。

「お世話様です」は、「ご苦労さまです」という意味合いも含んだねぎらいの言葉です。目上の人や社外の人に使うと失礼にあたることもあるので注意してください。

すでに面識があり、久々に連絡を取る相手には、「お世話になっております」ではなく「ご無沙汰しております」を使った方が自然です。

メールや電話で何度もやり取りする場合、その都度「お世話になっております」を使うとくどくなるため「度々のご連絡失礼いたします」が使えます。

相手からメールや電話で連絡をもらったときには「ご連絡ありがとうございます」と返して感謝の気持ちを伝えるのもひとつです。「早速ご返信いただき、感謝申し上げます」や「ご返信いただき、ありがとうございます」などの言い回しも使えます。

「お世話になっております」を意味する英語はないので、シーンや使う相手に応じて「patronage(愛顧、支援)や「continued(継続する)」などの表現を使います。

・Thank you for your patronage.(ご愛顧いただき、誠にありがとうございます)

・Thank you for your continuous support.(いつもお世話になっております)