働きながら、資格試験や語学の勉強に取り組む社会人は少なくありません。
「キャリアのために何かを始めたい」「今の自分を少し変えたい」――そう思いながらも、仕事や家庭との両立に悩み、思うように進まない人も多いのが現実です。

厚生労働省「令和6年能力開発基本調査」によると、自己啓発を行った人の割合は36.8%と前年より増加。一方で、学習に取り組まなかった理由として最も多かったのは「仕事が忙しい」「時間がない」といった“両立の難しさ”でした。学びたい気持ちはあっても、続けることは簡単ではありません。

それでも、限られた時間の中で資格や語学に挑戦する人たちがいます。本連載「大人の再挑戦」では、マイナビニュース会員へのアンケートをもとに、社会人の資格・語学への挑戦を漫画形式で紹介します。合格の喜びも、思うようにいかなかった経験も――大人たちの等身大の学びを描いていきます。

愛を力に

  • 愛犬が虹の橋を渡ったとき悲しみと寂しさを紛らわすためにペットアドバイザーの勉強を始めた　何度も挫折しそうになったがそのたびに愛犬のことを思い出して乗り越えたそして無事資格を取れました君のおかげだよ　愛犬との別れを機にペット関連の資格を取った

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がんばる飼い主さんの姿を見て、きっとワンちゃんも誇りに思っているでしょうね。

大人の再挑戦は、かたちが一つではない

資格や語学の勉強は、必ずしも合格やスコアだけが成果ではありません。忙しい毎日の中で時間をつくり、勉強すること自体が、確かな一歩です。結果が思い通りでなくても、その経験が思わぬ場面で生きることもある。大人の学びは、それぞれのペースで続いていきます。

菅原県

菅原県

漫画家&イラストレーター。「週刊ヤングジャンプ」でデビュー。その後、実話系4コマ誌やニュースサイトなどでマンガを連載。あおり系LINEスタンプ「Mr.上から目線」シリーズの作者。

Twitter:@sugawaraken

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調査時期: 2024年12月3日
調査対象: マイナビニュース会員
調査数: 507人
調査方法: インターネットログイン式アンケート