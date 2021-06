「不覚にも」はビジネスシーンで使われることが多い言葉のひとつです。また、時代劇の中で武士が切りつけられた際に「不覚」を使われていることから、かなり昔から使われてきた言葉であることがわかります。しかし、正確な意味や語源はよく知らないまま、使っている人は多いでしょう。

この記事では、「不覚にも」の意味や使い方、いい換え例を紹介します。

「不覚にも(ふかくにも)」とは、「用心していたにも関わらず油断して失敗した様子」を表す言葉です。「不覚にも~してしまった」など、自分の行動を説明する言葉とあわせて使われます。

「不覚」は名詞ですが、「だ」を付けて形容動詞としても用いられる言葉です。「不覚」には下記のような意味があります。

「不覚にも」として「不覚」を用いる場合は、主に「油断して失敗すること」という意味で使われます。

「不覚」はもともと仏教由来の言葉で、本来わが身に備わるさとりに気づいていない様子や、仏の智恵に暗いこと、無明を意味する言葉です。そこから意味が転じて、現在の意味で用いられるようになりました。

本来進むべき方向とは違う方向に進んでいることで、結果的に失敗している様子を指しています。

「にも」は格助詞の「に」と係助詞の「も」が組み合わせられた表現で、下記のような使い方があります。

「不覚にも」の場合、逆接の仮定条件として使われています。

「不覚にも」はビジネスシーンで使われることも多くあります。どのような場面で使われるのか具体的な例をみていきましょう。

「不覚にも」は自分の誤りを誰かに説明する場合によく使われる表現です。「不覚にも失念しておりました」という方が「うっかり忘れていました」というより硬い表現ですので、上司への説明などビジネスシーンで使うのに適しています。

ビジネスでのちょっとしたトラブルでは、メールでお詫びすることもあります。「不覚にも」は自分の不手際を認める言葉の前によく使われますので、使い方を覚えておきましょう。

「不覚にも」は日常会話で使うには少し硬い言い回しですので、同じような意味を持つ類語が使われることが多いです。「不覚にも」をいい換えられる、代表的な類語を紹介します。

「不用意」は、「準備がととのっていないこと」「注意が不足していること」などの意味がある言葉です。「不用意にも」は「注意が行き届いておらず」「急なできごとで認識が遅れてしまい」などの意味があることから、「不覚にも」と似た意味で使われます。

「油断」とは、「高をくくって気を許してしまい、注意を怠ること」という意味で使われ、「不覚」と意味が似ている言葉です。「油断して」「油断があり」などが「不覚にも」の類語表現として使われることがあります。

「うかつ」には「うっかりしていて心が行き届かないこと」という意味です。「油断して失敗すること」を意味する「不覚」と意味が似ていますので、「不覚にも」と「うかつにも」は同じような状況で使われます。

「不注意」には「注意が不足していること」「うかつであること」などの意味があります。「不注意にも」は「注意や配慮が行き届いていない様子」を表す言葉であり、「不覚にも」と似た意味で使われます。

「軽率」は「物ごとを深く考えずに軽々しく行うこと」という意味がある名詞です。「軽率にも」には「先のことに気を配らずに勢いで行動する様子」「注意や配慮が行き届いていない様子」という意味があります。

つまり「軽率にも」は「不覚にも」に比べて広い意味で使われますが、場合によっては意味が同じです。

「不覚にも」以外にも「不覚」という単語を用いた表現はいくつかあります。「不覚」を用いた代表的な表現を紹介します。

「前後不覚」とは、あとさきの区別が付かなくなるほど、正体を失うこと。「前後」には「ある位置を境にした前と後」という意味があり、「不覚」は「心や意識がしっかりしていないことやその様子」という意味があります。

例えば、お酒を飲み過ぎてもうろうとしている場合に「前後不覚になってしまった」といったように使われます。

「不覚をとる」とは、「油断して失敗する」「しくじった結果思わぬ恥をかく」などの意味で使われる言葉です。「不覚にも」と使われる状況が似ていて、下記の例文は同じ意味を表します。

「不覚人」とは、「覚悟のできていない人」「不心得者」という意味です。「不覚」の意味が「不覚にも」で使われる意味とは異なり、「覚悟が定まっていない様子」という意味で使われています。

頻繁に使われる表現ではありませんが、平安時代の書物「今昔物語」で使われているなど、古文で出てくる表現です。

「不覚にも」を直訳できる英語表現はありませんが、近い表現としては「無意識のうちに」という意味がある「unconsciously」などがあります。

また、謝罪表現と自分のせいだと認める表現を組み合わせる時に、「不覚にも」の英語表現として使われることがあります。下記の例を参考に、英語表現を組み立ててみましょう。

・Please accept my sincere apology for causing a trouble to you. (不覚にもあなたにご迷惑をおかけしてしまい、心よりお詫び申し上げます)