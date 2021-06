「お忙しいところ、よろしくお願いいたします」「お忙しいところ誠に恐れ入りますが」など、「お忙しいところ」という表現は、ビジネスメールなどで使う機会の多い言葉です。

使用頻度が高いだけに、使う場面を間違えると、相手に違和感を与えてしまいます。また、便利なあまり、同じメールの中で何度も使っている人もいます。

取引先への大事なメールで間違うことのないように、本記事では「お忙しいところ」の正しい使い方や言い換え表現、英語表現を紹介します。

最初に「お忙しいところ」という表現の基本的な意味と構造を整理しておきましょう。

「お忙しいところ」を分解すると「お」+「忙しい」+「ところ(を)」になります。

前半の「お忙しい」は「忙しい」に尊敬語の「お」をつけて、相手の状況を思いやる気持ちをあらわしています。

後半の「ところ」は「~のに」や「~という状況なのに」という意味です。本来は「ところを」と「を」がついていたのが省略されています。「お忙しいところを申し訳ありません」と「を」をつける場合もありますが、省略された形で使われるのが普通です。同様の「ところ」の使用例を見ておきましょう。

以上を踏まえると、「お忙しいところ」とは、「(あなたが)忙しい状況なのに」という意味の表現であることがわかります。

クッション言葉とは、ダイレクトに伝えるときつく感じられるような文脈に挿入し、文章全体をやわららかくする言葉のことです。「お忙しいところ」はクッション言葉のひとつで、この表現を差しはさむことによって、以下に続く文章を和らげる働きがあります。

この文章で伝えたいのは「しばらく待ってください」ということです。例文のように相手に迷惑をかける場合には、相手との距離があればあるほど丁寧な表現が求められます。

相手が忙しいかどうかはわからなくても、「待たせて申し訳ない」という気持ちを表すために「お忙しいところ」で相手の状況を思いやり、「申し訳ございません」で迷惑をかけるおわびをします。

さらに「待ってください」というダイレクトな表現を避けるため、「待って」を日時を延ばすという意味で「猶予」という言葉に置き換え、「ください」を「くださいますようお願いいたします」という丁寧な表現に置き換えています。

これ以外にも「恐れ入りますが」「ご足労をおかけしますが」などのクッション言葉があります。

「お忙しいところ」という表現の後には「お詫び」「お礼」「依頼」の3種の文章が続くことがほとんどです。ここではその3種類についてくわしく見ていきましょう。

相手が忙しい状況なのに「時間を取らせてしまって申し訳ない」という気持ちを表現するために使うことができます。

相手が忙しい状況なのに「~してくれた」「本当にありがたい」という感謝を伝えることができます。

依頼する場合は「相手が忙しい状況なのに、こちらから手間をかけてしまって申し訳ないけれどもよろしくお願いします」という気持ちを伝えられます。

「お忙しいところ」は誰に向けて使う表現か、整理しておきましょう。

「お忙しいところ」は「お忙しい」が敬語であり、同時に「お忙しいところ」全体で相手の状況を思いやる表現であるため、目上やお客様に対しても使用できます。

「お忙しいところ」は敬語であるため、使う必要がない場面では過剰な印象を受けます。同僚や部下に使うと皮肉や慇懃無礼(いんぎんぶれい:あまりに丁寧すぎて、かえっていやみに感じられること)と受け取られる可能性があるので注意しましょう。

仕事から引退し、悠々自適の生活を送っている人や、病気療養中の人に使うのは不自然な場合もあるため、配慮が必要です。

「お忙しいところ」は使いやすい言葉ですが、毎回そればかりにならないようにしたいものです。「お忙しいところ」以外の表現も押さえておきましょう。

「多忙」とは、非常に忙しいことをさす言葉です。漢語であるため「お」ではなく「ご」をつけ、「ご多忙」とします。

「多用」も多忙と同様、用事が多く、忙しいことをさします。「多忙」に比べると日常ではあまり使われることがなく、改まった場での書き言葉として使用される機会の多い表現です。

「お忙しい」も「ご多忙」「ご多用」も類語表現のため、メールの中で繰り返すとくどい印象を与えてしまいます。そんな時は、別のクッション言葉を使ってみましょう。

「お忙しいところ」の英語表現を紹介します。

sorryもapologizeも共に謝罪を意味します。英語でこの表現を使う場合は、クッション言葉というよりも「手間を取らせて申し訳ない」という謝罪のニュアンスがあります。

We apologize for the inconvenience, but we will be temporarily closed today (本日は臨時休業いたします。お忙しいところご足労いただいたのに誠に申し訳ございません)

依頼する際のクッション言葉としての「お忙しいところ」は、pleaseを付けることで丁寧さを表現することができます。

Please fill out the form below with your name, address, and email address and return it to us

(お忙しいところ申し訳ありませんが、下記のフォームにお客様のお名前、ご住所、メールアドレスをご記入のうえ、ご返送ください)