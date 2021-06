「お手数をおかけしました」は、ビジネスシーンでよく使われる言い回しです。しかし、何となく慣用句として日々使ってはいるものの、正確な意味を意識して使っている人は少ないでしょう。

この記事では「お手数をおかけしました」について、意味や使い方、また英語での言い回しなどをくわしく紹介します。

「お手数(てすう)をおかけしました」は、相手にいくつもの行動をさせてしまい、手間をかけさせたことに対して恐縮する気持ちを表す表現の過去形です。ビジネスで頻繁に使われます。

「お手数」とは「手数」という名詞に接頭語「お」が付いた言葉です。「手数」には、「他人のために尽力すること」「手間ひまのかかること」などという意味があります。

また「おかけしました」とは、動詞「かける」を丁寧かつ過去形にした表現です。「かける」にはさまざまな意味があり、この場合は「望ましくないことや不都合なことなどを他に与える」という意味をもちます。

「お手数をおかけしました」は、「お~する」という謙譲表現です。相手が自分より上位であることを表す言葉であり、上司や取引先など目上の人にも問題なく使えます。

「お手数をおかけしました」は、大きく分けると2種類の意味で使われる言葉です。「お手数をおかけしました」の使用例を紹介します。

謝罪やお詫びで「お手数をおかけしました」を使う場合、「自分のために時間や労力を使わせてしまって申し訳ありませんでした」という意味で使われます。

「申し訳ありませんでした」などの謝罪の言葉を述べるだけでなく、「お手数をおかけしました」を添えることで、何に対するお詫びなのかが伝わりやすくなります。

「お手数をおかけしました」は、相手の手助けに対する感謝の気持ちを伝える時にも使われます。「お手数をおかけしました」の後に「ありがとう」という意味の言葉を加えると、何に対する感謝の気持ちなのかが伝わりやすいです。

取引先や同僚などから「お手数をおかけしました」と言われたときの返答の仕方も覚えておきたいものです。そこで、「お手数をおかけしました」への返答として適切な言い回しを紹介します。

「とんでもない」には、「滅相もない」という意味があります。「私のしたことなどたいしたことではありませんよ」という気持ちを伝えたい時に使える表現であり、「お手数をおかけしました」の返答としてよく使われます。

「お気になさらないでください」とは、「気にしないで」の丁寧な言い回しです。「気にしない」には「思い煩わない」「気にして思い悩まない」などという意味があります。

とくに「お手数をおかけしました」と謝罪された場合に、返答として「お気になさらないでください」という表現がよく使われます。

「気遣い」には「あれこれと気を遣うこと」という意味があり、「お気遣いありがとうございます」は、相手の気遣いに対してお礼を述べる言い回しです。お礼や謝罪の言葉に対する返答としてよく使われる表現として、覚えておきましょう。

「役に立つ」には、「使って効果がある」「有用だ」という意味があります。「お手数をおかけしました」の返答として、「相手の役に立てて嬉しい」という気持ちを伝えたい場合に使われる表現です。

「お手数をおかけしました」の代表的な英語表現を紹介します。

「trouble」には、「面倒なこと」「苦労」などの意味があります。相手が自分のためにかけてくれた手間に対してお礼を述べる場合、下記の例文のような言い回しが使われます。

・Thank you for your trouble.(お手数をおかけしました)

・I am sorry that I caused them trouble.(彼らにお手数をおかけしてしまい申し訳ありません)