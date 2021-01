「早急なご対応」は、ビジネス上でも目にすることの多いフレーズです。しかし、読み方や正確な使い方について聞かれると、少し自信がないという人もいるのではないでしょうか。

本稿では、「早急なご対応」の読み方と意味、使い方について解説します。また、類語や英語表現、例文も紹介し、ビジネスシーンでうまく使いこなせる情報を紹介するとともに、早急な対応を依頼する場合に注意するべきポイントについても解説します。

「早急」とは、「非常に急ぐこと」という意味の言葉です。本来の読み方は「さっきゅう」ですが、「そうきゅう」という読み方でも可とされています。「早急なご対応」いうフレーズで使われる場合は、相手の「非常に早い対応」という意味の丁寧な表現となります。

ビジネスで「早急なご対応」を使う場面は、依頼またはお礼の2種類です。「誠に申し訳ありませんが早急なご対応をお願いします」という場合は依頼のケース。「早急なご対応をいただきありがとうございます」という場合はお礼のケースです。

依頼として利用する場合、「早急なご対応をお願いします」だけでは命令口調にも聞こえます。そのため「申し訳ありませんが」「ご多忙の折恐縮ですが」と相手を気遣うフレーズと一緒に使うのが一般的です。

「早急なご対応」の「早急」について、類語表現をいくつか紹介します。

「早速」は、「すみやかなこと」(名詞)、「すぐ行うこと」(形容動詞)、「すぐに」(副詞)の3パターンで使われる言葉です。「早速食事を始めた」「早速ご対応いただきありがとうございます」など、文頭に使われるケースも多く見られます。

「早々」は、2種類読み方がある言葉です。「そうそう」と読む場合は名詞で、他の言葉の後ろについて「その状態になってすぐ」という意味になります。「入社早々」「開店早々」などという使い方です。

「はやばや」と読む場合は副詞で「通常よりずっと早い時期に行うさま」を表現します。例えば、「早々と帰宅する」はその一例です。「早々」は、総じて目上にはあまり使いません。

「迅速」は名詞または形容動詞で、「非常に素早く行うこと」を表します。「迅速なご対応」とすると、素早い対応に対するお礼の表現として使われます。

「早急なご対応」を英語で表現すると、「prompt response」「quick reply」などとなります。

例文

・Thank you for your prompt response.(早急なご対応ありがとうございます)