失敗は嫌なものですが、同時にどれほど準備をしても、避けられないものでもあります。失敗してしまったら一刻も早く対処しなければなりません。謝罪し、最後の締めにもう一度、お詫びをしたい。そんな時に「重ねてお詫び申し上げます」はぴったりな表現です。

本記事では「重ねてお詫び申し上げます」について取り上げ、口頭とメールでの使用例を紹介します。また類語表現や英語での謝罪の仕方についても説明します。

最初に「重ねてお詫び申し上げます」という表現を、言葉と文法に焦点をあてて見ていきましょう。

「重ねて(かさねて)」とは「ふたたび」や「もう一度」という意味の副詞です。すでに一回あることに加えて、もう一度、という意味で使います。

「重ねて置く」などのように動詞「重ねる」に接続助詞の「て」をつけた用法とは異なり、副詞としての「重ねて」を日常で使う場面は限られています。今日使われるのは、公式な場やあらたまった文書がほとんどです。

「重ねて」は、ほかにも以下のような使われ方があります。

「お詫(わ)び申し上げます」とは「詫びる」という動詞に謙譲語「お~申し上げます」が付いた表現です。

「謝る」も「詫びる」も同様に謝罪するという意味ですが、使われ方は異なります。「謝る」は「間違いを認めて率直にすまなかったと表明すること」で、「私が悪かった、謝るよ」というように日常的に使用されます。それに対して「詫びる」は「自分の過ちに気がついて、落胆し、相手に許しを請う」という意味で、「皆様にはお詫びいたします」のように、あらたまった場で使われます。

深い謝罪の意をこめて、1度謝罪したのち、最後の締めにもう1度謝罪する意を表して、結びの言葉にする表現です。その前の段階で謝罪していないのに、「重ねてお詫び申し上げます」ということはできません。

次に「重ねてお詫び申し上げます」を使用する場面と、実際の使い方を見ていきます。

「重ねてお詫び申し上げます」は、以下のような使い方をします。

「何についての謝罪か」→「謝罪」→「善後策」→「今後の対策」→「重ねてお詫び申し上げます」という流れになります。この流れで使うことで「1度の謝罪では足りない」という思いを最後に伝えることができます。

「お詫び申し上げます」が謙譲語であるため、使う対象は目上、しかも公式の度合いの高い表現です。ビジネスシーンで顧客や取引先相手に公式の謝罪をする場合にふさわしい表現です。

例文として「商品が破損していた」というクレームに対する謝罪メールを紹介します。

このメールは以下の6点で構成されています。

謝罪メールを作成する場合は、この6点の要素を盛り込むことで、礼儀にかなうだけでなく、ビジネスニーズも満たす謝罪をすることができます。

末文としてのお詫び表現をほかにも押さえておきましょう。

「重ねて」と同様の意味を持つ「繰り返し」も使うことができます。

「重要な式典に欠席したお詫び」として、この表現を使った例を挙げます。

最初の謝罪をした後で、「重ねて」の代わりに「改めて」、「お詫び」の代わりに「わけを述べて謝ること」の意味を持つ「陳謝」も使うことができます。

「会議で不用意な発言をしたことで直属上司に迷惑をかけたお詫び」として、この表現を使った例を挙げます。

最初の謝罪をした後で、「繰り返し」と同じ意味を持つ「幾重(いくえ)にも」を使うこともできます。

商品到着遅延のお詫びに、この表現を使った例を挙げます。ここでは前文を省略しています。

インターネット通販が盛んになり、海外在住の顧客とメールでやり取りする機会も増えています。そんな中で多いのが、到着時に商品が破損していたり、遅延したりの事故です。ここでは英文メールで使える「重ねてお詫び申し上げます」を紹介します。

英文でも末尾に”Again, we apologize for ……「重ねてお詫び申し上げます」と丁寧に伝えることができます。

注文した商品が届かないというクレームに対する返信のメールの例を挙げています。

Dear Ms.Abc

Thank you for contacting us regarding delivery delay.

(商品遅延についてお問い合わせありがとうございます)

We checked the status and found that your order had been sent to the wrong address.

(ご注文いただいた商品の状況を確認いたしましたところ、誤配送されていることが判明いたしました)

We are deeply sorry for the inconvenience.

(ご不便をおかけして誠に申し訳ございません)

We will take steps to dispatch the ordered item as early as possible, so you will receive it later this week.

(取り急ぎ発送準備にかかっておりますので、今週中にはお手元に届く予定です)

We would like to check the shipment control system, and to assure you that we will make every effort to prevent any delivery delay.

(出荷管理体制を見直し、今後、二度と納期遅延が発生しないよう、努力いたします)

We look forward to your continued patronage.

(今後も変わらぬご愛顧をなにとぞよろしくお願いいたします)

Again, we apologize for the delivery delay.

(商品到着が遅れましたこと、重ねてお詫び申し上げます)

Kind regards, (敬具)

Xyz Zyx (署名)

Opqr Corporation(会社名)