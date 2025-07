英語を話す・書く上で欠かせないのが文法力です。基礎力を楽しくチェックできる「穴埋めクイズ」を用意。実際の会話やビジネスでも役立つ内容なので、英語力に自信がある人も、ちょっと不安な人もぜひチャレンジしてみて!

今回は、TOEIC Programを展開する「国際ビジネスコミュニケーション協会(IIBC)」協力のもと、3択のクイズ形式にしてお届けしていきます。

あなたのレベルはどれくらい!?

■答えはどれでしょう?

空欄に入る単語は、次のうちどれでしょう?

The annual shareholders’ meeting ________ at the company’s headquarters at the end of next month.

A. were held

B. is holding

C. holds

D. will be held

――正解は次のページで!