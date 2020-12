「漸く」を「しばらく」と読んでしまっていませんか? 読み方を間違えるとそのまま意味も間違えて覚えてしまうため、まずは正しい読み方を確認することが重要です。

本稿では「漸く」の正しい読み方と意味について、語源も紹介しながら解説します。基本的な使い方と例文、類語・対義語・英語表現についても紹介します。最後に「漸く」のような「送り仮名付きの難読字」の読み方も紹介していますので、自分の漢字に関する知識を確認するためにもぜひ参考にしてください。

「漸く」とは、「ようやく」と読み、元々は「次第に」「徐々に」という意味を持ちます。この意味から転じて「これまで実現しなかったことがやっと実現した」「かろうじて実現した」などの意味も持つようになりました。ビジネスシーンでは、後者の意味がよく用いられます。「やっと」を漢字で表現すると「漸と」。

「漸く」の「漸」は、「さんずい+斬」から構成される漢字です。「斬」とは刀で斬る意味を持ち、さんずいと合わせると「水流を斬って少しずつ導く」という意味になります。この意味から「少しずつ」のニュアンスが残り、「次第に」「徐々に」という意味に変化しました。

「漸く」と間違えやすい漢字としては「暫く」や「悉く」があります。これらの漢字は読みづらいため平仮名で表記されることが多く、漢字で出てくると意味がわかりにくい漢字です。

「暫く」の読み方は「しばらく」であり、意味は「少しの間」です。「暫くお待ちください」「暫くお時間をいただきたく」といった使い方で、特に敬語の意味は含みません。

「悉く」の読み方は「ことごとく」であり、意味は「残らずすべて」です。「対応策は悉く失敗した」と書くと「対応策は残らずすべて失敗した」という意味になります。

これらの漢字は、読めれば意味がすぐ理解できるため、読み方を覚えるようにしましょう。

「漸く」の意味が理解できたら、基本的な使い方も確認しましょう。「漸く」が使われる主な場面別に、3パターンの使い方を紹介します。

よくみられる「漸く」の利用シーンは、「苦労してやっと達成した」という達成感を表現する場合です。「足かけ2年の歳月を要しましたが、本プロジェクトは漸く明日完了します」「3回目の受験で漸くこの資格試験に合格しました」といった使い方をします。

少しずつゆっくり進行する様子を表現する際にも「漸く」が使えます。「漸くここまでたどり着きましたが、ゴールまでは後もう少しかかります」「漸く猛暑が落ち着いてきたようだ」などと使います。

「漸く」は、ギリギリやかろうじてという意味でも使用可能です。「合格ライン70点のところ、71点で漸く合格できた」「納期に漸く間に合った」などが使い方の一例です。

「漸く」の基本的な使い方について確認したら、実際の使い方をみてみましょう。ここでは、具体的なビジネスシーンにおける「漸く」の例文を3例用意しましたのでご一読ください。

苦労したプロジェクトがやっと完了したことを報告する例文です。プロジェクト完成を報告する一文で「漸く」を使っています。

「漸く」を「少しずつ」「徐々に」という意味で使っている例文です。開発しているシステムが少しずつ安定してきたことを報告する一文で「漸く」を使っています。

「ギリギリ」「なんとか」といったニュアンスを含む「徐々に」の例文です。何度か挑戦していた資格試験にギリギリ合格したことを報告する一文で「漸く」を使っています。

「漸く」には、類語や対義語があります。また、英文メールで「漸く」を使いたい場合もあるでしょう。これらの表現について、まとめて解説します。

「漸く」の類語や言い換えの表現は、意味合いごとに異なります。「やっと達成した」という場合は「やっと・ついに・とうとう」などの言葉で言い換え可能です。

「漸く」が「少しずつ」という意味を示す場合は、「徐々に・次第に」などが使えます。「漸く」を「ギリギリ」という意味で使う場合は「なんとか・どうにか」という言葉に置き換えるといいでしょう。

簡単に物事を達成したという意味で「やすやすと・難なく・たやすく」といった単語は、「漸く」の対義語となります。「漸く」を「少しずつ」という意味で使う場合は、「一気に・急に」などが対義語として適した表現です。

「漸く」を「ギリギリ」の意味で使う場合は、「余裕でクリアできた」という意味の単語を使うと対義語として使えます。「余裕で・大差で」など、文脈によって表現を検討しましょう。「漸く合格(ギリギリ合格)」なら、「余裕で合格」が反対の意味になります。

「漸く」の英語表現は、意味によって異なります。それぞれの意味に対応する英語表現は以下の通りです。

・やっと:finally、at last、eventually、in the endなど ・次第に:gradually、little by littleなど ・なんとか:barely、manage toなど

これらの表現を使った例文も紹介します。

・やっと:I finally achieved my goal. (漸く目標を達成した)

・次第に:The sun goes down gradually. (漸く日が暮れていく。)

・なんとか:I managed to pass the exam. (漸く試験に合格した。)