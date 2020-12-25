アイドルグループ・嵐が、きょう25日(17:00～23:10)に放送されるテレビ朝日系音楽特番『ミュージックステーション ウルトラ SUPER LIVE 2020』に出演し、メドレーを披露する。
活動休止前、最後の『Mステ』出演となる嵐。12月11日の放送では、メンバー自身が選んだ11曲を披露したが、今回の『ウルトラ SUPER LIVE 2020』でもメンバーが選んだ楽曲でメドレーを歌唱する。
また、30年ぶりの『Mステ』出演となる久保田利伸も登場し、「LA・LA・LA LOVE SONG」をオリジナルバージョンで届けるほか、最新曲「Boogie Ride」もテレビ初披露する。
『ミュージックステーション ウルトラ SUPER LIVE 2020』タイムテーブル ※時間帯内は五十音順(構成の変更・出演時間が前後する場合もあり)
■17:00～
・[Alexandros]「風になって」
・E-girls「Follow Me」「Merry × Merry Xmas★」「北風と太陽」
・AKB48「予約したクリスマス」「言い訳Maybe」
・A.B.C-Z「終電を超えて～Christmas Night
・櫻坂46「Nobody's fault」
・ジャニーズWEST「週刊うまくいく曜日」
・Jr.EXILE「WAY TO THE GLORY」
・SixTONES「ST」
・SEKAI NO OWARI「silent」
・Sexy Zone「NOT FOUND」
・DA PUMP「Fantasista～ファンタジスタ～」
・東京スカパラダイスオーケストラ「ALMIGHTY～仮面の約束 feat.川上洋平」
・日向坂46「アザトカワイイ」
・BABYMETAL「Distortion (feat. Alissa White-Gluz)」
■18:00～
・aiko「ハニーメモリー」
・いきものがかり「ブルーバード」
・コブクロ「卒業」
・THE RAMPAGE「FEARS」
・三代目 J SOUL BROTHERS「RISING SOUL」
・GENERATIONS「You ＆ I」
●ジャニーズトンチキ名曲メドレー
・関ジャニ∞「∞SAKAおばちゃんROCK」
・関ジャニ∞×NEWS×Sexy Zone×ジャニーズJr.「デカメロン伝説」
・Sexy Zone「バィバィDuバィ～See you again～」
・NEWS「チュムチュム」
・Perfume「Time Warp」
・マカロニえんぴつ「恋人ごっこ」
・三浦大知「Antelope」
・milet「Who I Am」
■19:00～
・小沢健二「強い気持ち・強い愛」
・KAT-TUN「僕らの街で」
・関ジャニ∞「Re:LIVE」
・Kis-My-Ft2「ENDLESS SUMMER」
●クリスマスメドレー
・AI「ハピネス」
・CHEMISTRY「My Gift to You」
・BoA「メリクリ」
・Superfly「覚醒」
●「題名のない音楽会」×ディズニー名曲メドレー
・高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト「いつか王子様が」
・Toshl×石丸幹二「美女と野獣」
・Toshl×高嶋ちさ子×石丸幹二「星に願いを」
・NEWS「ビューティフル」
・乃木坂46「Route 246」
・HIKAKIN ＆ SEIKIN「光」
・Foorin「パプリカ」
・Hey! Sy! JUMP「ナイモノネダリ」
■20:00～
・Uru「あなたがいることで」
・瑛人「香水」
・KinKi Kids「新しい時代」
・King ＆ Prince「I promise」
・King Gnu「三文小説」
・ゴールデンボンバー「女々しくて」
・DISH//「猫 ～THE FIRST TAKE ver.～」
・NiziU「Make you happy」
・ビリー・アイリッシュ「bad guy」
・V6「It's my life」
・LiSA「紅蓮華」
・Little Glee Monster「足跡」
■21:00～
・あいみょん「裸の心」
●カバーソングメドレー
・JUJU「奏(かなで)」
・広瀬香美「Pretender」
・宮本浩次「First Love」
・森七菜「スマイル」
・久保田利伸「Boogie Ride」「LA･LA･LA LOVE SONG」
・東京事変「青のID」「閃光少女」
・Toshl…視聴者が選ぶ“カバーしてほしい女性アーティストの冬うた”
・福山雅治「虹」「革命」
・星野源「うちで踊ろう」「化物」「恋」
■22:00～
・嵐…スペシャルメドレー
・EXILE「RED PHOENIX」「Choo Choo TRAIN」
・Mr.Children「Birthday」「Documentary film」
・MISIA「THE GLORY DAY」
・LiSA「炎」