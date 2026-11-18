「満開じゃない桜が撮りたい」――NHK連続テレビ小説『ブラッサム』(総合 毎週月～土曜8:00～ ほか)のタイトル映像には、桜が咲き誇る瞬間だけでなく、花が咲かない日々にも意味があるという思いが込められている。

18日に千葉・幕張メッセで開幕したメディア総合展示会「Inter BEE 2026」では、「連続テレビ小説『ブラッサム』タイトル映像制作秘話-心に花を咲かせる映像をデザインする-」と題したセッションを開催。NHKの制作統括・村山峻平氏、映像デザイナー・大伴維則氏、タイトル映像を監督した奥山大史氏が登壇し、約90秒の映像に込めた思いや制作の舞台裏を明かした。

「咲き誇れ、私」から「咲き誇れ、あなた」へ

作家・宇野千代をモデルに、主人公・葉野珠(石橋静河)が様々な困難に直面しながらも、自分の道を切り開いていく姿を描く『ブラッサム』。村山氏がタイトル映像に込めたかったのは、「咲き誇れ」というメッセージだった。

「まずは“咲き誇れ、私”であるということが大事。自分を自分でちゃんと応援できるというメッセージが、今の時代に必要なんじゃないかと思ったんです」

自分自身を肯定することが、やがて周囲の人々への「咲き誇れ、あなた」という思いにつながっていく――そんな願いから、映像デザインチームがたどり着いたコンセプトが「生々流転」だった。

大伴氏は、桜が咲き、舞い、散ることを繰り返すように、変化を恐れず生きていく珠の人生を表現しようと考えたと説明。石橋の身体表現を生かし、光と影のコントラストや季節の移ろいを描くため、奥山氏に監督を依頼した。

宇野千代の「私は花咲婆さんになりたい」が出発点

奥山氏が企画を考える上で大きな手掛かりとなったのが、宇野千代の著書『生きて行く私』に登場する「私は花咲婆さんになりたい」という言葉だった。

困難の中にも幸せの種を見つけ、自分だけでなく周囲の人々にも幸せをもたらす。そんな生き方に珠の本質を見いだし、「花咲婆さんになりたかった宇野さんの夢を、珠さんが叶えるような映像にできないか」と考えたという。

また、半年間ほぼ毎朝流れる映像だからこそ、「一番大事なのは、毎日見ても飽きがこないこと。半年間流れ続けるわけで、習慣として心地よく受け入れられることが大事だと思いました」と語る。ドラマでつらい展開が描かれる日も、タイトル映像によって気持ちをリセットできるようなものを目指したという。

その考え方は、桜の描写にも表れている。村山氏が印象に残っているのは、奥山氏からの「満開じゃない桜が撮りたい」という提案。花が咲く日も咲かない日も、少しずつ前に進んでいるという人生観を、桜の姿に重ねた。

石橋静河のダンスと着物に込めた工夫

タイトル映像の見どころの一つが、着物姿の石橋によるダンスだ。

奥山氏は当初、石橋の身体表現を生かしたコンテンポラリーダンスを想定していた。しかし、石橋本人との話し合いから、もっと明るく、前向きな気持ちを届けられる踊りを検討することに。そこで振り付けを依頼したのが、「パプリカ」などを手がけた辻本知彦氏だった。

また、着物もタイトル映像のために独自に制作。宇野千代が初めてデザインしたというストライプ柄の着物を参考に、「荒波をまとう」というコンセプトのもと、苦難や葛藤を乗り越える珠の生き方を表現した。

撮影には瀧本幹也氏を起用。普段は自らカメラを回すことも多い奥山氏だが、桜を美しく捉えるため、尊敬する撮影者に協力を求めたという。

YOASOBIの歌詞に制作陣が涙

タイトル映像の制作と並行して進められていたのが、YOASOBIによる主題歌「咲き誇れ」の制作だった。当初は歌詞が完成していない状態で振り付けなどを検討していたが、その後、歌詞を石橋や辻本氏、奥山氏らと確認する機会が設けられた。

村山氏は、その歌詞を聴いた参加者全員が涙を浮かべたことを覚えているという。奥山氏も「実際に歌詞が聞こえてくると、一気にこのドラマとのつながりが見えて、すごくいいなと思いました」と振り返った。

歌詞から刺激を受けた辻本氏の振り付けも、この日に最終形に近づいたという。

一方、先に撮影された満開の桜の映像はYOASOBIにも共有され、2人はその映像を見てから本番の歌入れに臨んだ。石橋の踊りと楽曲が重なる場面では、YOASOBIの2人も涙ぐんでいたという。

村山氏は、映像と音楽が互いに影響を与えながら完成していった過程を振り返り、「これがやっぱり一緒に作っていく醍醐味だと思います」と感慨を込めた。

奥山氏にとっても、今回の制作はNHKのスタッフと企画段階から撮影、編集に至るまで対話を重ねる新鮮な経験に。「8割は雑談なんですけど、そこから見えてくるものも結構あったんです」といい、立場の異なる作り手が考えを交わし続けられたことに、大きな意味を感じていた。