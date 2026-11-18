杉咲花主演のカンテレ・フジテレビ系ドラマ『アンメット ある脳外科医の日記』のシーズン2が、2027年1月4日(毎週月曜22:00～、初回15分拡大)から放送される。Yuki Saito監督と米田孝プロデューサーが、続編実現までの苦悩や、杉咲花、若葉竜也らキャストとのエピソードを明かした。

『アンメット』続編実現までの苦悩「無理かもな……」

Yuki Saito監督と米田孝プロデューサー

2024年4月期に放送された『アンメット ある脳外科医の日記』。続編となるシーズン2では、杉咲花演じる川内ミヤビと若葉竜也演じる三瓶友治らのその後が描かれる。

Yuki監督は、シーズン1のラストシーンを撮り終えたときから「続きを描きたくなってしまいました」と回顧。一方で、「シーズン2を描く意義に見合うものがなければやってはいけない」とも考えていたという。

米田プロデューサーも続編への思いを抱き、2024年8月には原作者の子鹿ゆずる氏、脚本家の篠﨑絵里子氏と打ち合わせを開始。しかし、「最初の方は『どうしよう』と全員で途方に暮れて終わってしまい、無理かもな……と思っていた時期がかなり長かったです」と、制作の難しさを明かした。

転機となったのは、米田プロデューサーがシーズン1の準備期間に脳科学について勉強していたノートだった。改めて読み返す中で新たなアイデアにたどり着き、篠﨑氏に伝えたところ、続編への熱量が一気に高まったという。

「わかりますか?」「わかります」ラストシーンを撮り終えたときから...

――先日、シーズン2の情報が解禁されました。反響はいかがでしたか？

米田：今まで自分がやってきたドラマの情報解禁の中では最も反響が大きかったです。トレンドの入り方もそうですが、『アンメット』の特徴の一つとしてコメントを書いて下さっている方の熱量を強く感じました。待っていてくれる方がこんなにいるんだなと改めて感じてすごく嬉しくもあり、身が引き締まる想いもありという感じでした。

Yuki ：言われちゃった……（笑）。米田さんのおっしゃる通り、SNSなどでも長文のコメントが多く、本当に待っていてくださったんだと伝わってきました。シーズン1が良ければよいほど、2のハードルは上がりますし、やる意味について様々な意見があることと思います。僕ら自身も迷いながら時間をかけて見つけていったので、キャラクターたちの“続き”の人生を観たいと言ってくれる方々が多くいて安心しました。と同時に、いま絶賛撮影中なので程よいプレッシャーにもなり「ちゃんと面白いものをお届けしなきゃ!」とめちゃくちゃ身が引き締まりました。

Yuki Saito監督、杉咲花

――シーズン1の最終話放送は2024年6月。お2人が続編を構想し始めたのはいつ頃でしょう?

Yuki：シーズン1では、原作の子鹿ゆずる先生と密にコミュニケーションを取りながら、ドラマと漫画が同じように終わる形で作っていきました。そのため当初は「これで終わるもの」と思っていたのですが、三瓶(若葉竜也)とミヤビ(杉咲花)の「わかりますか?」「わかります」というラストシーンを撮り終えたときから、僕個人の感情としては続きを描きたくなってしまいました。

打ち上げやSNSでもそう言いましたが、何かしらアイデアがあったわけではなく想いが先走ってしまった形です。とはいえ、シーズン2を描く意義に見合うものがなければやってはいけない、好きでいてくれるファンの皆様に申し訳ないという気持ちもありました。そこからは米田さん・子鹿先生・脚本の篠﨑絵里子さんを中心に企画を練っていただき、1年後くらいに「これだ! これなら描く意義がある」というものを見出してくださいました。

米田 ：想いは同じでしたよね。僕も打ち上げで「もう一回集合をかけます」というカラ手形めいた発言をしましたし、杉咲さんもそれを望んでくれていたし。

でもそこからは「何を描こうか」と考え続ける日々でした。僕にとっては『アンメット』がずっと終わらなくて生活について回っている感じ（笑）。2024年6月に最終話が放送され、2カ月後の8月には子鹿先生・篠﨑さんと最初の打ち合わせをしました。でも最初の方は「どうしよう」と全員で途方に暮れて終わってしまい、無理かもな……と思っていた時期がかなり長かったです。

――暗中模索のなか、何が突破口になったのでしょう。

米田 ：いろいろ模索しましたが、なかなか「これだ!」という道には辿り着けませんでした。ただ、そんなやりとりを続けていた中で、「これならやる意義があるんじゃないか」と思えた瞬間があったんです。そこに活きてきたのが、前作、シーズン1の準備期間でした。

『アンメット』を杉咲さんとやると決まってから実際に動き出すまで時間があったので、自分なりに脳科学の基礎中の基礎を勉強していたんです。受験生のように「高次脳機能障害とは?」みたいな様々な脳の知識をノートに書き写していたのですが、それを改めて読み返している中で「これだったらアリかもしれない」というアイデアに巡り合えました。それを篠﨑さんに伝えたとき、彼女のシーズン2に対する熱量がグッと上がり、「この人がこうなったならいける」と思ったのをよく覚えています。

――「ノートを見返す」という行為が実に『アンメット』ですね。

Yuki ：皆それぞれが思いやってコミュニケーションして、チームで決めていくのが『アンメット』の特徴です。米田さんのアイデアに篠﨑さんが「いけそう」と思い、僕も企画書を読んで同じことを思い、杉咲さんや若葉くんもきっと同じタイミングでそうなり――チーム全員がそう思えると、スムーズに同じ方向に向かえるんですよね。

「そう思うタイミングがいつも一緒」は、『アンメット』の現場でよく起きることで、そうならないと進んじゃいけない判断基準にもなっています。それがシーズン2の企画段階でも起こっていたのが、なんとも『アンメット』らしいですよね。

米田 ：確かにそうかもしれません。若葉くんが企画書を最初に読んだときに「思わず声が出ました」と言っていたし、杉咲さんには構想だけを先行して伝えたら「やってみたいです」と言ってくれて、すごく背中を押してもらえました。じゃあこれを掘り下げようと思えたのが、2024年の秋から冬にかけてでした。

――Yuki監督がおっしゃった『アンメット』のチームワークは、自然発生的に生まれたものなのでしょうか。

Yuki ：どの作品でも「チームで作る」を大事にしてきましたが、僕とスタッフ間・米田さんと全く同じようにキャストとコミュニケーションを取れて、ここまで同じ方向を向けたのは『アンメット』が初めてでした。杉咲さんと若葉くんが脚本段階から同じテーブルについて一緒に悩んでくれたからこそ、現場でも「ここをどうしようか」とすんなり話せましたし、そこで決まったことがスタッフや俳優部にも連携して伝わっていくので全員が共通理解をもって現場に臨めました。

米田 ：意外とプロデューサーって、作品に懸けている想いや狙いを俳優に話す機会は多くありません。現場は監督を信頼して任せたいですから。とすると作品の中身について俳優と共有する時間を取りづらいなか、杉咲さん＆若葉くんとは本当にたくさん会話を重ねられました。腹に落として芝居をしてもらえる流れを作れたことも、重要でした。僕とYuki監督、杉咲さんと若葉くん、篠﨑さんといったコアメンバーの相性の良さも大きいと思います。「こっちからここまではYukiさん、こっちは俺やります」みたいな取り決めは特にしていませんが、自然と連携が取れていましたから。

Yuki：そうですね。企画や脚本は米田さんが中心、現場は僕が中心という役割分担が打ち合わせずともできていました。信頼して任せてもらえたからこそ、編集段階で米田さんに見てもらう際には喜んでもらいたい、作品で返したいと思っていました。

米田 ：この場で言うのは恥ずかしいですが、Yuki監督は全員の力を引き出してチームを最大化させる天才だと思います。僕自身もそうですし、Yuki監督にMAXまで引き上げてもらえました。

Yuki ：とても嬉しいです。僕個人のアイデアなんて一つでしかないので、杉咲さんやクルーがどう思っているのか皆の意見を聞き、チームで生まれたものを撮るのが好きです。チームで作ることで、自分一人の想像を超えていくのが楽しいです。

「あのときのままでいてくれた」

Yuki Saito監督、杉咲花、米田孝プロデューサー

――米田さんは「対話を面倒くさがらないのが『アンメット』」とおっしゃっていました。

米田 ：それに関してはキャスト・スタッフの人徳に尽きます。『アンメット』って、本当にきついんですよ。体力が(笑)。

Yuki：きついですね(笑)。

米田 ：老骨に鞭を打ちすぎて傷だらけですが、このチームでずっとやっていたいなと日々思います。新しく加わってくれたメンバーも含めて、本当にすごいチームだと客観的に思ってしまう。そういった人々が集まったのが、一つの奇跡だったかなと思います。

Yuki：シーズン1の第5話で、手術後に三瓶がミヤビを隅の方に呼んで「この景色を目に焼き付けておいてください」とメンバーを見つめるシーンがありますよね。あれと同じことが、現場でも毎日起きています。シーズン1でも、今回のクランクインも、昨日撮ったシーンでもそうでした。これを当たり前と思ったらいけないと改めて感じています。

米田 ：本当にそうですね。実は、シーズン2に入る時にちょっと不安があったんです。世間から反響をいただき、ある種ハイになった状態から2年空いてもう一回集まったときにどんな空気になるかと思っていたのですが、全くの杞憂でした。むしろシーズン1の終わり頃よりも温度が高まっているのを感じます。

Yuki：お話としてはシーズン1最終話の2カ月半後なので、2年前に戻らないといけません。そんななか、杉咲さんと若葉くんをはじめとするキャスト陣がホン読み(台本の読み合わせ)で第一声を発した瞬間から、全く変わらないあのときのままでいてくれました。クランクイン初日もミヤビと三瓶のシーンから始まりましたが、段取り(本番前に行う動きの確認)が終わったときに思わず全員で「おかえりなさい」と言ってしまったくらいです。

これはポスター撮りの際に井浦新さんがおっしゃっていたことですが、これは皆が髪形や体型づくりを含めて『アンメット』シーズン2に向けて調整してくれたおかげだと。そうだよな、これも当たり前じゃないんだと思えました。実はシーズン1がアップしたときに、杉咲さんと若葉くんと1つの約束をしました。それは、『アンメット』を一度きりの奇跡にしないこと。それぞれが別の作品に取り組む中でも『アンメット』を一つのスタンダードにして、そこから先を目指していこうと3人で誓い合ったんです。

僕はその後『ダウンタイム』(Netflix)『薬屋のひとりごと』(Prime Video)を撮りましたが、あの日の約束をクリエイターとしてのものづくりの原石にして、常にそのマインドでいようと意識していました。そして『アンメット』シーズン2でも、当時の“奇跡”を“標準”にしないといけません。各々が約束を守って2年間頑張ってきたからこそ、いまそれを実践できている気がします。あの時のままに戻ってスタートしつつ、2年分の確かな成長が深みを持って存在しているように思います。

米田 ：監督がおっしゃってくれたように、皆さんが熱い想いを持ってもう1回集まってきてくれたことを現場で日々感じています。そのなかで一番どっぷり『アンメット』に浸かってしまっている自分がどう視点を客観的にするかが大事だと、座長の杉咲さんを見ていると特に感じます。彼女が突っ走れるように自分が引く視点も必要ですし、二人三脚でやってきて長いからこそより良いコンビネーションで、杉咲さんがさらに力を発揮できるような環境を作りたいと強く思います。

Yuki ：座長としての責任感は、より増していますよね。今回は絶対に前回より観てくれる人数を増やしたい、と包み隠さずに伝えていて、そのために出来ることは全部やりたいと。ちょっとは休んでほしいと思いつつ、座長としてそこまで作品を背負ってくれてとても頼もしい存在です。かつ、杉咲さんは部署に関係なくあらゆるスタッフと喋りに行くし、皆が気持ちよく働けているかを常に気遣って、現場を作ってくれます。先日もチャレンジングなシーンを撮り終えたあと、杉咲さんのお芝居に拍手が上がったのですが、彼女はその場で僕や米田さん、撮影のYohei Tateishiさんや照明の川邉隆之さんといったメンバー一人ひとりを称えていくんです。こういう座長には皆がついていくよな、と感じます。皆でぎゅっと集まって1つのモニターを見つめて歓声が上がることも含めて、ワンチームでいられています。

米田 ：素敵な瞬間でしたよね。誰かの力ではなくチームの力がワンカットを生むのだ、と思えました。それを皆でやったぞ！と称え合える――こんな贅沢な環境で仕事していていいのかなって思っちゃいました。

Yuki：それでいて、杉咲さんがリラックスして臨んでいるのも感じますよね。

米田 ：毎日ゲラッゲラ笑ってますからね(笑)。それぞれに背負いつつも常にピンと張りつめているのではなく、いたって明るく笑い声が響いている現場です。

Yuki：そして若葉くん。先ほどの米田さんのお話にあった通り、『アンメット』シーズン2では三瓶の原点に踏み込んでいきます。原作の子鹿先生からも様々な想いを伺い、我々は原作者の最も深い真髄をこれから描いていくんだ、「アンメット(満たされない)」という言葉に隠されているテーマや「共生」と向き合うのだと、身が引き締まりました。

それを担ってくれる若葉くんとは時間をかけて話し合いを続けてきましたし、取材なども含めてとにかく献身的に動いてくれて、彼の強い想いを感じています。撮影はこれからですが、とても良い具合に高まってきています。

米田 ：杉咲さんと若葉くんが本当に優れているなと思うのは、やみくもに情熱を振りかざすのではなく客観的に作品を観てもいるし、目線が社会に向いていることです。社会に向かって何を自分たちは表現するのかという視点を常に持ちながら、そこに情熱を乗せていく。脚本や演出、宣伝も含めて様々な部分に対するアプローチも、全てはその延長線上にある。単純に見ていてすごいなと思わされます。

【編集部MEMO】

『アンメット ある脳外科医の日記』は、子鹿ゆずる氏原作、大槻閑人氏漫画の同名作品を実写化した医療ヒューマンドラマ。2024年4月期にシーズン1が放送された。シーズン2には杉咲花、若葉竜也のほか、岡山天音、山谷花純、尾崎匠海(INI)、中村里帆、赤間麻里子、安井順平、野呂佳代、吉瀬美智子、井浦新が出演する。

(C)カンテレ