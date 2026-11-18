「一緒に協力したというより、戦ってきたという印象しかない」――フジテレビ系ドラマ『北の国から』の演出を手がけた杉田成道氏が18日、千葉・幕張メッセで開催中のメディア総合展示会「Inter BEE 2026」で講演し、9月に亡くなった脚本家・倉本聰さんとの思い出を語った。電気も水道もない富良野での撮影、徹底したリアリズム、そして約20年間にわたるシリーズへの発展。名作誕生の舞台裏を振り返った。

「地方から中央へ電波ジャックをしよう」

1967年にフジテレビへ入社し、長年にわたりドラマ制作に携わってきた杉田氏。講演では、『北の国から』のテーマ曲が流れる中、倉本さんとの関係について「一緒に協力したというより、戦ってきたという印象しかない」と振り返った。

1981年にスタートした『北の国から』は、田中邦衛さん演じる黒板五郎と、純(吉岡秀隆)、螢(中嶋朋子)の家族が、北海道・富良野の自然の中で暮らす姿を描いた作品。連続ドラマからスペシャルドラマへと展開し、約20年にわたって家族の成長を追い続けた。

当時のフジテレビは視聴率で苦戦しており、局の顔となるドラマを作ろうと、社運をかけて企画が進められたという。

そこで白羽の矢が立ったのが倉本さんだった。NHK大河ドラマ『勝海舟』を途中降板し、北海道へ移住していた倉本さんに執筆を依頼。何とか了承を取り付けたところ、驚くような企画書が届いたという。

その根底にあったのは「地方から中央へ電波ジャックをしよう」という発想だった。

東京を中心とする価値観に対し、地方には地方の生き方がある。杉田氏は、電気も水道もない大自然に都会の子どもたちを放り込んだらどうなるかという、倉本さん流の文明批判が作品の出発点だったと解説した。

「大きな嘘をついても小さな嘘をつくな」徹底したリアリズム

制作では、富良野の広大な自然をスタジオに見立て、当時としては珍しいロケーション主体のドラマに挑戦した。そこで倉本さんからスタッフに求められたのは、「大きな嘘をついても小さな嘘をつくな」ということだった。

ドラマはフィクションだが、その世界を本当だと感じてもらうためには、細部が本物でなければならない。その考えのもと、撮影では徹底したリアリズムが追求された。

例えば、学校から帰ってきた純と螢が「ただいま」と言う場面。息を切らした演技をするのではなく、100メートルほど離れた場所から実際に走らせたという。

「一つのシーンに十何カット、二十カットぐらいあるわけです。そのたびに100メートル後方から走る。なぜかというと、“ただいま”と帰ってくるときに息が切れていなきゃいけないんです」(杉田氏)

さらに、冬の撮影では、実際の吹雪が真っ白に映ってしまうため、巨大な扇風機と雪を使って人工的に猛吹雪を再現。厳しい寒さの中、出演者やスタッフは過酷な撮影に臨んだ。

『’92素立ち』で田中邦衛さんが雪の中で丸太の下敷きになり、一晩中閉じ込められて命の危機に陥るシーンでは、台本を読んだ本人から杉田氏に電話があり、「お前、本当にやるのか?」「死ぬなあ」と言われたという。1週間にわたり毎晩行われた撮影で、田中さんが顔に凍傷を負うほどの過酷な現場になった。

連続ドラマの撮影には約1年半を費やし、制作費も膨大に。杉田氏は「おかげで大赤字です」と苦笑しながらも、最終回は視聴率20％を超え、視聴者から多くの感動の手紙が届いそうだ。

「これこそ本当の大河ドラマ」20年間のシリーズへ

連続ドラマ終了後、続編を制作するかどうかについては、名作だからこそ終えるべきだという意見もあったという。さらに、純と螢を演じた吉岡と中嶋は、連続ドラマの撮影で長期間学校を休んでいたため、再び同じ形で撮影を続けることは難しかった。

そこで倉本さんが提案したのが、長い時間をかけて一つの家族の人生を追い続けるという構想。杉田氏は「これはすごいと思いました。テレビしかできない。これこそ本当の大河ドラマじゃないかと思って、すぐやりましょうとなりました」と興奮を振り返る。

こうしてスペシャルドラマとして続編が制作され、シリーズは2002年まで続くことになった。

杉田氏は、純と螢が成長する過程で、演じる吉岡と中嶋自身の実生活での出来事が物語にも反映されたことを紹介。視聴者は登場人物を身近な存在として受け止め、約20年間、ともに人生を歩んできたと語った。

講演の終盤には、視聴者から寄せられた手紙の思い出も明かした。放送後には数多くの応募はがきが届く中、封書だけでも2,000～3,000通ほど寄せられ、それらにはドラマの感想以上に、書き手自身の人生がつづられていたという。

そこで「テレビを見ながら、自分を見ているんです」と、視聴者が五郎や純、螢の姿を通じて、自分自身の親子関係や生き方を重ねていることに気付かされたそうだ。

杉田氏は『北の国から』で伝えたかったものについて、「時代は変わっても、変わらないものがあるんじゃないか」と力説。家族の愛や自然と人間の共生といった価値観は、どんな時代にも大切なものだと訴えた。