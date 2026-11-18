「身体的苦痛を伴う場面の描写の生々しさや、当該シーンの長さは行き過ぎではないか」――放送倫理・番組向上機構(BPO)の放送倫理検証委員会が公表した11月の議事概要で、10月に最も多くの視聴者意見が寄せられたドラマへの批判が報告された。実在する国を対立相手として描く演出への懸念もあり、番組名は明かされていないものの、TBS系日曜劇場『VIVANT』第2シーズンを指すとみられる。

BPO事務局が入る千代田放送会館

「身体的苦痛を伴う場面の描写の生々しさや長さは行き過ぎではないか」

10月に視聴者・聴取者から寄せられた意見は計2,206件で、前月から74件減少した。11月の放送倫理検証委員会では、このうち最も意見が多かったドラマについて、「身体的苦痛を伴う場面の描写の生々しさや、当該シーンの長さは行き過ぎではないか」といった声が寄せられたことを報告した。

さらに、劇中で実在する国を対立相手として挙げていることについても、「特定の国への反感を煽るのではないか」と懸念する意見が寄せられたという。

青少年委員会でも暴力・拷問描写を議論

『VIVANT』第2シーズンをめぐっては、BPOの青少年委員会でも、暴力・拷問描写の在り方について議論が続いている。

9月29日の会合では、過度な暴力や拷問の場面があるとして視聴者から寄せられた意見を取り上げた。その後、アジア大会中継による休止から10月4日に放送を再開した際には、番組冒頭に「本日の放送には、一部に暴力的描写を含む表現があります ご視聴にはご注意ください」と注意喚起のテロップが表示された。

しかし、10月27日の青少年委員会でも同作が話題となり、切断された指先が映された場面について、委員から「身体の分離欠損表現は高度な残虐表現に当たる」との指摘があった。

一方で、暴力描写を見えにくくする演出など、制作側による一定の配慮を評価する意見や、フィクションにおける表現の自由を重視する意見も出ていた。

同委員会では、正式な「討論」に進むことも提案されたが、残る放送回への視聴者意見を踏まえて判断することになった。

TBS龍宝正峰社長「特定の国家を貶める意図は全くありません」

こうした批判について、TBSの龍宝正峰社長も10月28日の定例記者会見で言及している。

龍宝社長は「本作に関しまして“特定の国を敵視しているのではないか”“暴力描写が過剰ではないか”といった様々なご意見が寄せられていることも事実です。私どもは、これらのご意見を真摯に受け止めております」と説明。

その上で、「『VIVANT』は完全なフィクションによるエンタテインメント作品です。当社は、国家間の対立を煽ったり、武力行使、暴力を容認する立場には一切ございません」と強調した。

さらに、「人々の幸福と世界平和の大切さを基本理念としており、作品を通じて特定の国家を貶めたり、国民感情を傷つけたりするようなメッセージを届ける意図は全くありません」と述べ、「皆様から頂戴した貴重なご意見は今後の番組作りに役立ててまいります」との考えを示した。

最終回では冒頭と最後に異例のテロップ

『VIVANT』では11月1日・8日放送の冒頭で、実在する人物や団体、事件、歴史的事象とは関係がないことに加え、劇中に登場する国や地域の描写は創作上の設定であり、暴力や国家間の対立を助長する意図は一切ないことをテロップで明記した。

さらに8日放送の最終回の最後には、視聴者への感謝とともに、「皆様からいただいたご指摘を真摯に受け止め」とした上で、あらゆる国や人々への敬意、平和な世界への願いを胸に、今後の作品づくりに生かしていくというメッセージが流れている。