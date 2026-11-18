なにわ男子の西畑大吾が、2027年1月スタートのテレビ朝日系オシドラサタデー『僕と彼女の49日』(毎週土曜23:00～23:30)で主演を務めることが決定した。ヒロインには深川麻衣を迎え、2人は今回が初共演となる。

同作は、決して笑わない弁護士と、彼にしか姿が見えない幽霊が奇妙な同居生活を送りながら、ある事故の真相に迫っていくロマンティック・スリラー。脚本は『能面検事』『あのクズを殴ってやりたいんだ』などを手がけた鹿目けい子氏が担当し、スリリングな謎解きと切ない恋模様を描く。

西畑が演じるのは、成瀬法律事務所に所属する若手弁護士・米田篤史。大手法律事務所で活躍していた実力派で、これまで裁判では負け知らず。クールで完璧主義、感情をあまり表に出さない“笑わない弁護士”だが、引っ越したばかりのマンションのクローゼットで、幽霊となった女性・雪見(深川)と出会う。交通事故によって魂と体が分離してしまった雪見は、事故当時の記憶だけでなく、自分が何者なのかも思い出せない状態。49日以内に体に戻らなければ命が消えてしまうという状況の中、篤史に「私の体を探してほしいの」と依頼する。篤史は雪見の体を探すため、彼女が巻き込まれたと思われる交通事故を調べ始めるが、次第に故意の事故だったのではないかという疑念を抱くように。一方、明るく前向きな雪見と奇妙な同居生活を送るうちに、仕事一筋だった篤史の心にも変化が訪れ、2人は次第に惹かれ合っていく。

初の弁護士役に挑む西畑は「弁護士役に挑戦するのは初めてだったので、とてもワクワクしました」と喜びを語り、「僕は普段、めっちゃゲラなので、篤史は自分とはかなり真逆の役だなと思っています」と自身との違いに言及。「ただ、篤史が笑わなくなった理由も作品の中で描かれていくので、そこをしっかり突き詰めながら演じていきたいです」と意気込んだ。また、初共演となる深川については「以前、深川さんが出演されている作品を拝見したことがあって、そのときの役が芯の強そうな役柄だったので、最初はそのイメージがありました。でも、実際にお会いしたらとてもおっとりされていて、すごく安心しました」と印象を明かした。

一方、初の幽霊役に挑戦する深川は「幽霊役は初めてで、正確に言うと少し幽霊とは違う、“魂の状態”の役になります」と説明。西畑については「人見知りだとおっしゃっていたのですが、お話ししてみるとすごく滑舌が良くて、全然人見知りの気配がなかったのでびっくりしました」と語り、「私も実は隠れ人見知りなので、少しずつコミュニケーションを取っていけたらと思っています」と話した。

コメント全文は以下の通り。

西畑大吾

――オファーを受けたときの率直な感想を教えてください。

弁護士役に挑戦するのは初めてだったので、とてもワクワクしました。“幽霊との同居生活”という設定は最初なかなか想像がつかなかったのですが、台本を読んでみると本当に面白くて。ファンタジーでありながらリアリティも感じられる、素敵な作品になりそうだと思いました。

――深川麻衣さんと初共演となりますが、印象はいかがでしょうか?

以前、深川さんが出演されている作品を拝見したことがあって、そのときの役が芯の強そうな役柄だったので、最初はそのイメージがありました。でも、実際にお会いしたらとてもおっとりされていて、すごく安心しました。

――米田篤史は笑わない弁護士という役どころですが、どのように演じたいですか?

僕は普段、めっちゃゲラなので、篤史は自分とはかなり真逆の役だなと思っています。ただ、篤史が笑わなくなった理由も作品の中で描かれていくので、そこをしっかり突き詰めながら演じていきたいです。そして、雪見との出会いによって篤史が少しずつ変わっていく姿にも、ぜひ注目していただきたいです。

――タイトルのように大切な人と過ごせる残り時間が４９日しかなかったら、どんな風に過ごしたいですか?

雪見のように自由に外へ出られない状況だったとしても、僕はインドア派なので、家で一緒にまったり過ごす時間を大事にしたいです。

――本作のように、実際にある日家に帰って幽霊がいたら引っ越しますか?

僕は全く霊感がないので、今までそういう経験はないんですけど、雪見さんみたいに明るい幽霊だったら大丈夫だと思います。でも、怖い幽霊だったらすぐ引っ越します(笑)。

――本作では幽霊と同居しますが、誰かと同居することになったら譲れない条件はありますか?

僕は基本的に、友達であれば外に着ていった服のままベッドに入ったり、ソファに座ったりしてもあまり気にならないです。ただ、同居の条件とは少し違うかもしれませんが、朝晩しっかり歯は磨いてほしいです。清潔感は大事だと思います。

――最後に視聴者の方へメッセージをお願いします。

この作品は、“笑わない弁護士”と幽霊の雪見という不思議な組み合わせが同居することになります。その中で見えてくる成長や、コミカルな掛け合いをぜひ楽しみにしていただけたらと思います。

深川麻衣

――オファーを受けたときの率直な感想を教えてください。

幽霊役は初めてで、正確に言うと少し幽霊とは違う、“魂の状態”の役になります。台本を読んで、篤史と雪見の共同生活にクスッと笑える部分がありつつ、ハートフルですごく心が温まりました。早く撮影に入って、皆さんにもこの作品を届けたいなと思いました。 ――西畑大吾さんと初共演となりますが、印象はいかがでしょうか?

人見知りだとおっしゃっていたのですが、お話ししてみるとすごく滑舌が良くて、全然人見知りの気配がなかったのでびっくりしました。私も実は隠れ人見知りなので、少しずつコミュニケーションを取っていけたらと思っています。

――演じる雪見は幽霊という難しい役どころですが、どのように演じたいですか?

雪見は、49日以内に自分の身体を見つけないと本当の幽霊になってしまうという危機的な状況にいるのですが、それでもとても明るい女性なので、私自身も楽しみながら演じたいです。また、西畑さん以外の方には雪見が見えていない、というお芝居になるので、その中でどれだけ遊べるかなと考えています。皆さんを驚かせたり、どんな遊び方ができるのか、今からワクワクしています。

――タイトルのように大切な人と過ごせる残り時間が４９日しかなかったら、どんな風に過ごしたいですか?

大切な人のやりたいことや、やり残したことを聞いて紙に書き出して、それを一日ごとに実現していきたいです。全部叶えてあげたいです。

――本作のように、実際にある日家に帰って幽霊がいたら引っ越しますか?

霊感はないのですが、友達から、引っ越した先に霊がいたという実体験を聞いたことがあるので、もし見えるなら、怖くないお化けであれば会話してみたいです。怖ければすぐに引っ越してしまうと思います(笑)。

――本作では幽霊と同居しますが、誰かと同居することになったら譲れない条件はありますか?

濡れたバスタオルとかを床に置かないでほしいです。見つけるとすごく気になって、干したくなってしまうんです。譲れないのはそこだけです。

――最後に視聴者の方へメッセージをお願いします。

雪見がなぜ事故に遭ってしまったのか、その謎が回を重ねるごとに少しずつ解き明かされていくミステリー要素もありながら、とても心がほっこりするハートフルなお話になっています。ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。