歌手で俳優の星野源が、25日(17:00～23:10)に放送されるテレビ朝日系音楽特番『ミュージックステーション ウルトラ SUPER LIVE 2020』に出演し、「うちで踊ろう」「化物」「恋」の3曲を披露する。

星野源

「うちで踊ろう」を『Mステ』初披露する星野は、「始めたばかりのSNSで公開した、リリースしていない曲を、こうやって音楽番組で歌うことがとても不思議で面白い」と話した。

また、今年を振り返り、「『うちで踊ろう』を発表したことで、さまざまな素晴らしいアレンジのカヴァーや、演奏、ダンスなどが生まれ、見られたことはとても楽しかったです」と述べた。

【予定歌唱楽曲】 ※出演予定アーティスト(50音順)

AI「ハピネス」

aiko「ハニーメモリー」

あいみょん「裸の心」

嵐 スペシャルメドレー

［Alexandros］「風になって」

いきものがかり「ブルーバード」

E-girls「Follow Me」「Merry × Merry Xmas★」「北風と太陽」

Uru「あなたがいることで」

瑛人「香水」

EXILE「RED PHOENIX」「Choo Choo TRAIN」

AKB48「予約したクリスマス」「言い訳Maybe」

A.B.C-Z「終電を超えて〜Christmas Night〜」

小沢健二「強い気持ち・強い愛」



KAT-TUN「僕らの街で」

関ジャニ∞「Re:LIVE」

Kis-My-Ft2「ENDLESS SUMMER」

KinKi Kids「新しい時代」

King & Prince「I promise」

King Gnu「三文小説」

久保田利伸「Boogie Ride」「LA･LA･LA LOVE SONG」

CHEMISTRY「My Gift to You」

コブクロ「卒業」

ゴールデンボンバー「女々しくて」

櫻坂46「Nobody's fault」

THE RAMPAGE「FEARS」

三代目 J SOUL BROTHERS「RISING SOUL」

ジャニーズWEST「週刊うまくいく曜日」



JUJU「奏(かなで)」

Jr. EXILE「WAY TO THE GLORY」

GENERATIONS「You & I」

SixTONES「ST」

Snow Man「Grandeur」

Superfly「覚醒」

SEKAI NO OWARI「silent」

Sexy Zone「NOT FOUND」

DA PUMP「Fantasista～ファンタジスタ～」

DISH// 「猫 ～THE FIRST TAKE ver.～」

東京スカパラダイスオーケストラ「ALMIGHTY～仮面の約束 feat.川上洋平」

東京事変「青のⅠＤ」「閃光少女」

Toshl 視聴者が選ぶ“カバーしてほしい女性アーティストの冬うた”

NiziU「Make you happy」

NEWS「ビューティフル」

乃木坂46「Route 246」

Perfume「Time Warp」

HIKAKIN&SEIKIN「光」

ビリー・アイリッシュ「bad guy」

日向坂46「アザトカワイイ」

広瀬香美「Pretender」

福山雅治「虹」「革命」

V6「It's my life」

Foorin「パプリカ」

Hey! Say! JUMP「ナイモノネダリ」

BABYMETAL「Distortion (feat. Alissa White-Gluz)」

BoA「メリクリ」

星野源「うちで踊ろう」「化物」「恋」

マカロニえんぴつ「恋人ごっこ」

三浦大知「Antelope」

Mr.Children「Birthday」「Documentary film」

MISIA「THE GLORY DAY」

宮本浩次「First Love」

milet「Who I Am」

森七菜 「スマイル」

LiSA「紅蓮華」「炎」

Little Glee Monster「足跡」

高嶋ちさ子・Toshl・石丸幹二 ディズニー名曲メドレー

